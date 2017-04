Barcelona e Mónaco apuram últimos semifinalistas

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 08:29 | Liga dos Campeões

A partir das 19h45 ficam definidos os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões da época 2016/17.



“Barça” procura nova recuperação



Em Barcelona os “blaugrana” entram em campo com uma desvantagem de três golos, depois da derrota em Itália, por 3-0.



O “Barça” avança para o desafio na máxima força à espera de mais uma noite mágica.



Apesar do cenário desfavorável Luís Enrique, treinador dos catalães deixou um desafio aos seus jogadores: “O nosso objetivo é fazer cinco golos, tudo é possível”.



Do lado dos italianos Massimiliano Allegri, técnico da equipa transalpina, mostrou-se confiante e preparado para explorar os pontos fracos do adversário: “Não creio que as debilidades defensivas do Barcelona tenham deixado de existir no espaço de uma semana”. Há que aproveitá-las”.



Monegascos para gerir vantagem



Em França o Mónaco tem a vantagem e um golo para gerir alcançada na Alemanha, onde venceu o Borussia Dortmund, por 3-2.



Apesar da vantagem com que entra em campo Leonardo Jardim, treinador da formação gaulesa, prefere pronunciar-se com cautela: “Estamos habituados a um certo estilo de jogo e não o vamos alterar. Vamos fazer o melhor”.



Do lado dos alemães Thomas Tuchel, técnico dos germânicos prevê: “Somos uma equipa de cariz ofensivo e vamos tentar criar o máximo de oportunidades”.



Real e Atlético já apurados



Na terça feira realizaram os outros dois jogos da segunda mão dos quartos-de-final que ditaram os seguintes resultados:



Real Madrid-Bayern, 4-2, após prolongamento (2-1, na 1ª mão)



Leicester-Atlético de Madrid, 1-1, (0-1)



Apuraram-se para as meias-finais: Real Madrid e Atlético de Madrid.