Bartra diz que está muito melhor após operação à mão direita

Lusa 12 Abr, 2017, 17:00 | Liga dos Campeões

“Como podem ver estou muito melhor. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. A minha força é dirigida aos meus colegas, adeptos e todo o clube para o jogo de hoje”, escreveu Bartra na sua conta na rede social Instagram, ilustrando com uma fotografia em que surge com o braço imobilizado.







O defesa catalão, de 26 anos, que viajava no último banco do autocarro, ficou ferido com os estilhaços do vidro traseiro, que partiu com as detonações.



Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Horas depois do incidente, o chefe da polícia local, Gregor Lange, disse que as explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund visavam especificamente o veículo que transportava a equipa alemã.



O jogo acabou por ser adiado para as 17h45 (hora de Lisboa) de hoje, dia em que equipa germânica já realizou um treino.