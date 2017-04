Bayern Munique faz queixa da polícia espanhola à UEFA

Lusa 19 Abr, 2017, 16:09 | Liga dos Campeões

"No intervalo do jogo entre o FC Bayern e o Real Madrid aconteceram fortes ataques da polícia espanhola contra os adeptos do FC Bayern", começa por dizer o clube alemão, que foi afastado nos quartos de final da Liga dos Campeões.



Os alemães consideram que o procedimento da polícia foi "desajustado e desmedido" e que, por isso, entendeu apresentar a queixa à UEFA e pedir explicações junto das autoridades espanholas.



Os incidentes aconteceram ao intervalo, quando o jogo empatado sem golos -- o Bayern viria a perder por 4-2 no prolongamento e a ser eliminado -, e o canal alemão Sky referenciou durante a transmissão o "comportamento desproporcional" da polícia.



O jogo terminou nos 90 minutos com uma vantagem de 2-1 para o Bayern, já sem o médio chileno Arturo Vidal, expulso, e obrigou a um prolongamento, com o Real Madrid a virar o resultado para 4-2.



Cristiano Ronaldo foi a grande figura desta segunda mão dos quartos de final, ao marcar um 'hat-trick', que o faz ser o primeiro jogador da história a chegar aos 100 golos na competição.