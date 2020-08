Bayern Munique garante 11.ª final da Champions

Depois do massacre sobre o Barcelona 8-2, a equipa germânica consolidou ofavoritismo neste jogo perante um sonhador Lyon. Os franceses até entraram melhor e tiveram algumas oportunidades golo, mas Gnabry tirou o sonho francês por duas vezes (18'e 33') antes do intervalo ao marcar dois golos.



Os alemães eram já veteranos nas meias-finais da prova "milionária" e garantiram a 11.ª final do seu historial. Feitas as contas, esta inédita "final a oito" da Liga dos Campeões, decidida em Lisboa em eliminatórias a uma mão, devido à pandemia de covid-19, transformou-se quase numa "cimeira" franco-germânica.





Na final, já está à espera o agora todo poderoso PSG. O jogo da final com o Paris Saint-Germain terá lugar no domingo, altura em que será levantada a Taça da Liga dos Campeões Europeus de futebol. Neymar e companhia asseguraram pela primeira vez a presença do PSG na final.

Manuel Neuer, na baliza do Bayern, foi a garantia de segurança durante a segunda metade, perante as tentativas fracassadas do Lyon em alterar o rumo dos acontecimentos. Aos 88', tudo ficou ainda mais clarificado. Lewandowski marcou nas alturas e fez o terceiro.