Benfica a caminho de Munique sem Salvio na comitiva

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Nov, 2018, 08:49 / atualizado em 26 Nov, 2018, 09:51 | Liga dos Campeões

A baixa mais significativa na equipa do clube da Luz é a de Salvio. O extremo argentino com queixas na parede abdominal não está em condições e fica em Lisboa.





Eis a lista de jogadores convocados que seguiram viagem:



Guarda-redes: Svilar, B. Varela e Odysseas;



Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida;



Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;



Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.





Alemães em fase sombria

A comitiva faz a viagem em voo charter.Durante a tarde pelas 18h15, em conferência de imprensa, o treinador Rui Vitória e um jogador fazem a antevisão a partida de terça-feira, no Estádio Allianz Arena.Com início às 19h00 o grupo realiza um treino no relvado do jogo para adaptação ao piso e à iluminação artificial.Nesta altura o Bayern é o líder do grupo E com 10 pontos, segue-se o Ajax com oito, Benfica quatro e o AEK ainda sem qualquer ponto.O opositor do Benfica lidera a classificação do grupo da liga milionária mas na Bundesliga está na 5.ª posição, a nove pontos do líder, Borússia Dortmund.Antes de receber o Benfica, o conjunto de Munique mediu forças com o Fortuna Düsseldorf no Allianz Arena e empatou a três bolas depois de ter estado a vencer, por 3-1.Para o desafio com os encarnados, o treinador, Niko Kovac, não tem castigados, mas apresenta um boletim clínico com quatro nomes: Thiago Alcântara, James Rodríguez, Tolisso e Coman.