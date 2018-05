Benfica alinha adversários no acesso à "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mai, 2018, 10:08 / atualizado em 29 Mai, 2018, 10:08 | Liga dos Campeões

Para já o quadro para se chegar à fase de grupos faz-se de desafios preliminares.



Em face do atual coeficiente europeu, Fenerbahçe (Turquia), Spartak de Moscovo (Rússia), Standard de Liège (Bélgica) e Slavia de Praga (República Checa) estão garantidos como potenciais oponentes do Benfica na 3.ª ronda eliminatória, cujos jogos se realizarão nos dias 7/8 de agosto (primeira mão) e 14 de agosto (segunda mão).



O Sturm Graz (Áustria), que começa na 2.ª pré-eliminatória a par de Basileia (Suíça), Ajax (Holanda) e PAOK (Grécia), é outro potencial rival das “águias”, mas apenas se ultrapassar aquela fase perante equipas com melhor coeficiente europeu.



Caso leve a melhor na 2.ª ronda preliminar, o Sturm Graz empurra o Fenerbahçe para o grupo dos cabeças de série na 3.ª pré-eliminatória (onde já está o Benfica) e ocupa consequentemente o lugar dos turcos entre os possíveis adversários das “águias”.



O sorteio da 2.ª pré-eliminatória está agendado para 19 de junho, em Nyon.



Basileia, Ajax e PAOK têm melhor coeficiente europeu do que o Fenerbahçe, o maelhor colocado dos não cabeça de série na 3.ª ronda preliminar, razão por que qualquer um daqueles emblemas, superando a 2.ª pré-eliminatória, será incluído no grupo dos cabeças de série, ao lado do Benfica e do Dínamo de Kiev, outra equipa que os encarnados já sabem que vão evitar.



O sorteio da 3.ª pré-eliminatória da “Champions League” está marcado para o dia 23 de julho, em Nyon, na sede da UEFA.



É naquela data que o Benfica ficará a saber o adversário que terá de contornar para se apurar para o “play-off” onde em virtude do seu bom coeficiente europeu, também será cabeça de série no sorteio aprazado para 6 de agosto.





Qualificando-se para o “play-off”, o Benfica jogará a primeira mão a 21/22 de agosto e a segunda a 28/29 do mesmo mês.