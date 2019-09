Benfica anuncia lista de jogadores para a Liga dos Campeões

RTP Comentários 04 Set, 2019, 16:14 | Liga dos Campeões

O Benfica enviou a lista definitiva para disputar a Liga dos Campeões. Do lote de escolhidos por Bruno Lage, estão vários nomes, dos quais se destacam Cervi, Fejsa e Zivkovic e também Chiquinho, Gabriel e Gedson Fernandes, que estão a recuperar de lesão.





Bruno Lage promoveu também o aparecimento de vários jogadores da formação, como é o caso de Celton Biai (guarda-redes), Nuno Tavares, Tiago Dantas e Jota, que já se encontra na equipa principal.





Os encarnados estreiam na nova edição da Liga dos Campeões a 17 de setembro, no Estádio da Luz, com os alemães do RB Leipzig. É a décima participação consecutiva do Benfica na prova milionária.







Lista de convocados:





Guarda-redes: Odisseas Vlachodimos, Ivan Zlobin, Mile Svilar, Celton Biai e Fábio Duarte;





Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Tyronne Ebuehi, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares, Kalaica, João Ferreira, Tomás Tavares, Pedro Álvaro e Ferro;



Médios: Fejsa, Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Taarabt, Florentino, Rafael Brito, Gedson Fernandes, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, David Tavares, Caio Lucas, Cervi, Zivkovic e Rafa;



Avançados: Raul de Tomas, Seferovic, Jota, Vinícius e Nuno Santos;