Benfica concentrado joga na Grécia à procura da vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Out, 2018, 07:37 / atualizado em 02 Out, 2018, 07:37 | Liga dos Campeões

Cinco dias após o empate em casa do Desportivo de Chaves (2-2), para a I Liga, e após oito derrotas seguidas em jogos da fase de grupos da “Champions”, o Benfica quer reencontrar o caminho das vitórias, ante um adversário considerado acessível e que perdeu por 3-0 com o Ajax na ronda inaugural.



Além da perda de dois pontos, o encontro de Chaves deixou mais marcas no Benfica, que perdeu, por lesão, o central Jardel e o médio Gabriel. Ambos ficaram de fora da lista de convocados, a que regressam Ferreyra e Salvio.



Na véspera da partida a equipa benfiquista fez as últimas afinações num ensaio que também serviu de reconhecimento do relvado do Olímpico de Atenas.



Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, o tapete verde do recinto aparentou estar em razoáveis condições, resistindo à chuva que caiu em Atenas no domingo.



O Estádio OAKA Spiros Louis tem capacidade para 68.069 espetadores, mas, segundo as previsões, são esperados perto de 40 mil adeptos do AEK no desafio com o Benfica, que, por sua vez, vai contar com o apoio de cerca de 1000 apoiantes, prontos para dar tudo nas bancadas e ajudar a equipa.



Em conferência de imprensa, a que assistiu a equipa de reportagem da RTP, o treinador Rui Vitória elogiou o adversário mas diz que o Benfica tem capacidade para vencer.





Bayern e Ajax discutem liderança

O AEK vem de uma vitória em Creta, sobre o OFI (3-0) e segue em terceiro no campeonato helénico, a um ponto apenas do líder PAOK.Para o mesmo grupo, depois de terem conquistado três pontos na primeira jornada, o Bayern Munique e o Ajax defrontam-se na Alemanha, com a liderança do grupo em jogo.O Bayern, de Renato Sanches, perdeu o comando da Bundesliga na passada sexta-feira, com a derrota por 2-0 frente ao Hertha, em Berlim. É segundo, a um ponto do Borussia Dortmund.Quanto ao Ajax, também não lidera no seu país, ganhou em Sittard, mas ainda assim é segundo a cinco pontos do PSV.AEK-Benfica, um encontro marcado para as 20h00, com relato na Antena 1, do jornalista Nuno Matos e comentários do José Nunes.