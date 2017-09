Benfica corre à conquista de três pontos em Basileia

Mário Aleixo - RTP 27 Set, 2017, 08:28 / atualizado em 27 Set, 2017, 08:28 | Liga dos Campeões

A formação encarnada apresenta-se na máxima força e com vontade de recuperar os pontos perdidos frente ao CSKA de Moscovo.



O treinador Rui Vitória tem pela primeira vez esta época a folha de lesionados limpa pelo que pode tomar as opções que entender mais eficazes para abordar o desafio.



A provável titularidade do defesa Rúben Dias e a opção por Seferovic ou Raúl Jiménez na frente de ataque são as principais dúvidas que podem existir sobre o “onze” que vai iniciar a partida.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico português lembrou que, nesta fase de grupos, há cinco finais pela frente e deixou de existir margem de erro, ao mesmo tempo que revelou que a sua equipa sabe o que vai encontrar e a forma como tem de ganhar o jogo.





A equipa do Benfica deverá ser apoiada por dez mil adeptos.Luís Filipe Vieira chega esta terça-feira a Basileia para constituir mais um elemento capaz de reforçar a confiança da equipa.No histórico dos confrontos entre as duas formações regista-se a realização de dois jogos com uma vitória para o Benfica e um empate.O encontro terá arbitragem do escocês Craig Thompson.O relato do jogo é na Antena 1.