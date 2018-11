Benfica dá tudo por uma vitória frente ao Bayern

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Nov, 2018, 07:59 / atualizado em 27 Nov, 2018, 07:59 | Liga dos Campeões

A equipa do Benfica procura uma vitória, em Munique, que lhe permita continuar a pensar no apuramento | Epa-Soutiris Barbarousis

Mesmo uma vitória pode ser insuficiente para que o Benfica alimente esperanças de um apuramento para os oitavos de final, porque continua a depender de terceiros -- de Bayern e Ajax -- até à sexta e última jornada do Grupo E.



No Allianz Arena, em Munique, encontram-se duas equipas em crise de resultados.





Os bávaros, hexacampeões alemães, ocupam o quinto lugar no campeonato, depois de mais um desmoralizador resultado no passado sábado, com um empate 3-3 em casa com o Fortuna Dusseldorf, equipa em zona de descida.





No lançamento da partida o treinador dos alemães, Niko Kovac, reconheceu que a equipa precisa de um ponto para garantir o apuramento mas o objetivo é ganhar.









Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico da formação lisboeta considerou que para vencer o Bayern é preciso ter energia, coração e cabeça.





A acompanhar a equipa da Luz, na Alemanha, está o repórter da RTP, Gonçalo Ventura.













No grupo E, o Bayern Munique lidera com dez pontos, seguido de Ajax, com oito, Benfica com quatro, e AEK Atenas, sem pontos, e a única certeza das "águias" é que uma vitória lhes dará desde já a garantia de poder estar na Liga Europa.





Cerca de dois mil adeptos vão estar no Allianz Arena a apoiar a equipa. O presidente Luís Filipe Vieira viaja esta terça-feira para Munique de forma a dar de perto apoio à equipa.







Neve e temperaturas baixas devem marcar presença à hora do encontro.



O jogo entre Bayern e Benfica será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato e tem início marcado para as 20h00 em Lisboa.





O relato do jogo é na Antena 1, RDP África e RDP Internacional com o jornalista Nuno Matos e os comentários de José Nunes.













O Benfica chega ao jogo da "Champions" após mais uma má exibição, em que garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, com um triunfo nos descontos, em casa, sobre o Arouca (2-1), equipa da II Liga.Esta noite o treinador Rui Vitória não contará com Jardel, castigado, nem com Salvio, lesionado, mas o Bayern também poderá não contar com Thiago Alcântara, James Rodríguez, Arjen Robben, Kingsley Coman ou Serge Gnabry, todos a recuperarem de lesões.