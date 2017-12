Benfica defronta Basileia em busca do prestígio beliscado

Mário Aleixo - RTP 05 Dez, 2017, 08:24 / atualizado em 05 Dez, 2017, 08:24 | Liga dos Campeões

Para a equipa da Luz o desafio fica marcado pela defesa do prestígio, a reparação do orgulho ferido e conquista dos primeiros pontos nesta fase da competição.



A equipa encarnada irá apresentar várias alterações em relação àquele que é o "onze" base. Svilar, Douglas, Lisandro, Samaris, João Carvalho, Rafa, Raul Jimenez e ZIvkovic deverão jogar de início.



Na conferência de imprensa de lançamento do encontro o treinador Rui Vitória revelou a sus tristeza por não estar a discutir o apuramento na "milionária" e denotou o desejo de ganhar a um adversário matreiro.





O jogo tem o início marcado para as 19h45, com arbitragem do espanhol Jesús Manzano.O relato do encontro é na Antena 1.Já eliminado, o Benfica procura fugir ao pleno de derrotas no grupo A, o que faria dele o pior conjunto português da história da "Champions", superando o recorde negativo do Sporting, que, em 2000/01, somou apenas um ponto.Os encarnados recebem o Basileia, ainda na luta pelo apuramento e que, em casa, goleou o campeão português por 5-0, naquele que será o segundo confronto entre ambos na Luz, depois do empate a um golo em 2011/12.O Basileia é segundo do grupo com nove pontos, menos três do que o Manchester United e os mesmos do CSKA Moscovo, com as três equipas a lutarem pelas duas vagas na fase seguinte.