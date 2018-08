Benfica defronta o PAOK no "play-off" da "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Ago, 2018, 08:23 / atualizado em 15 Ago, 2018, 08:23 | Liga dos Campeões

Depois do triunfo 1-0 na Luz, com tento solitário de Cervi, os encarnados empataram 1-1 em Istambul e vão encontrar o PAOK um rival que nunca chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões e que conta nas suas fileiras com o internacional português Vieirinha.





O golo do talento, "made in" centro de estágio do Seixal, Gedson (26 minutos), de apenas 19 anos, praticamente sentenciou a eliminatória a favor do Benfica, que sofreu o empate por Alper Potuk (45+1) a segundos do intervalo: o vice-campeão português nunca tremeu no ambiente infernal turco, provando, também neste desafio, ser superior ao adversário.







No cômputo das duas mãos desta eliminatória os encarnados foram a equipa mais sólida e com mais qualidade futebolística e acederam ao "play-off" esfriando o vulcânico estádio Sukru Saraçoglu.





No final da partida o treinador das "águias", Rui Vitória, falou das contrariedades que a equipa teve nos últimos dias e por isso classificou o apuramento como um momento de superação.









O médio Gelson, de 19 anos, marcou o golo dos benfiquistas em Istambul e, no final da partida classificou o golo como fruto do labor coletivo.













O PAOK tinha vencido o Spartak por 3-2, com o mérito de ter recuperado de desvantagem de 0-2, e na 2.ª mão, em Moscovo, com o português Vieirinha a titular, aguentou a pressão dos russos, privados prematuramente da sua maior referência ofensiva.







Nas duas pré-eliminatórias que já disputou o PAOK eliminou o Basileia e o Spartak de Moscovo.







No "play-off" o Benfica recebe o PAOK, a 21 de agosto, e visita a equipa grega dia 29.





Quatro anos depiois, o PAOK regressa à Luz, onde perdeu por 3-0 (e 1-0 em casa) nos 16 avos de final da Liga Europa, em 2014.





Em 1999, num duelo mais renhido, o Benfica ganhou em Salónica (2-1), mas perdeu na antiga Luz, sendo mais feliz nos penáltis.



Os outros confrontos



Agora o Benfica vai medir forças com o PAOK, que se qualificou após nulo (0-0) em casa do Spartak de Moscovo, que, desde os 33 minutos, jogou reduzido a 10 elementos, por expulsão do ponta de lança brasileiro Luiz Adriano.Depois de empatar 1-1 no reduto do Celtic, o AEK Atenas, com o médio André Simões no "onze", impôs-se com golos do defesa brasileiro Rodrigo Galo (06), que já passou pelo futebol português, e do ponta de lança croata Marko Livaja (50).Sinclair (78) ainda reduziu para os escoceses, porém, os helénicos passaram e lutarão por um lugar na fase de grupos da "Champions" com os húngaros do MOL Vidi, que, apesar de empatarem 0-0 em casa com o Malmo, falhando mesmo um penálti, fizeram valer o 1-1 registado na Suécia.O suplente Orlando Sá viu o seu Standard Liege perder por claro 3-0 em Amesterdão frente ao Ajax, confirmando-se o previsível afastamento perante o 1-1 cedido em casa frente ao histórico holandês.O Ajax defrontará o Dínamo de Kiev que afastou o Slavia de Praga, ao superiorizar-se por 2-0, depois de igualdade 1-1 na República Checa.Os bielorrussos do BATE Borisov empataram 1-1 perante os seus adeptos com o Qarabaq, contudo, beneficiaram do êxito por 1-0 no Azerbaijão e vão medir forças com os holandeses do PSV Eindhoven, que entram diretamente nesta fase.Os croatas do Dínamo Zagreb eliminaram os cazaques do Astana com novo sucesso 1-0, a suceder ao 2-0 fora, e encontram os suíços do Young Boys, que também se estreiam.Os austríacos do Salzburgo ganharam novamente aos macedónios do Shkendija, agora por 1-0, após o 3-0 no seu recinto, e encontrarão os sérvios do Estrela Vermelha, que venceram por 2-1 na Eslováquia, frente ao Spartak Trnava, êxito consumado apenas no prolongamento, depois do 1-1 no tempo regulamentar, após idêntico resultado na primeira mão.