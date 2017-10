Benfica e Sporting enfrentam colossos europeus

Mário Aleixo - RTP 18 Out, 2017, 07:52 / atualizado em 18 Out, 2017, 07:54 | Liga dos Campeões

Os tetracampeões portugueses, que ocupam o último lugar do agrupamento A, procuram os primeiros pontos na prova frente à formação de José Mourinho, que lidera o grupo com seis pontos.



O encontro está marcado para as 19h45, e será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.



Basileia e CSKA Moscovo, que derrotaram o Benfica nas jornadas anteriores, defrontam-se à mesma hora na Rússia.

Dois a correrem em Turim pelo apuramento

No Grupo D, o Sporting defronta a hexacampeã italiana, a Juventus, que soma os mesmos três pontos que os “leões”, para tentar manter viva a esperança de ocupar um dos lugares de acesso aos oitavos de final, enquanto o líder FC Barcelona recebe o lanterna vermelha Olympiacos.



A visita dos verde e brancos aos finalistas vencidos da última edição da prova, em Turim, vai ser dirigida pelo inglês Michael Oliver, a partir das 19h45.



Os encontros de "águias" e "leões" tem relato na Antena 1.



Na terça-feira, o FC Porto somou o segundo desaire na prova, ao perder em casa do Leipzig, sendo ultrapassado pelos alemães no segundo lugar do Grupo G, que é liderado pelo Besiktas.