Benfica empata nos descontos na Youth League Cup

Lusa 27 Set, 2017, 17:07 | Liga dos Campeões

O empate, num jogo em que as ‘águias’ até começaram a vencer, chegou nos instantes finais, e o protagonista foi o mesmo, o central, que tinha marcado o 1-0 aos 22 minutos e acabou por evitar a derrota, depois de Vesco e Okafor terem marcado para os suíços.



Com este resultado, o Benfica desceu ao segundo lugar, com quatro pontos, e o Manchester United, que hoje venceu fora o CSKA Moscovo (2-1) passou a liderar isolado, com seis pontos em dois jogos.