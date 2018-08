Benfica enfrenta Fenerbahçe a pensar nos milhões da UEFA

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2018, 10:00 / atualizado em 05 Ago, 2018, 10:09 | Liga dos Campeões

Após quatro títulos nacionais consecutivos, os encarnados falharam o "penta" em 2017/18, mas, com a ajuda do Sporting, conseguiram acabar no segundo posto, que, face à queda lusa no "ranking" da UEFA, já só vale a presença na terceira pré-eliminatória.



Em sorte, numa época em que o organismo que superintende o futebol europeu aumentou consideravelmente os prémios monetários, sendo premiado o "ranking" dos últimos 10 anos, saiu ao Benfica um Fenerbahçe de boas memórias, mas igualmente um dos clubes mais temidos entre os possíveis adversários.



Os vice-campeões turcos são, ainda assim, apenas o primeiro obstáculo rumo aos milhões, pois, seguindo em frente, o Benfica ainda terá de disputar um "play-off", face ao vencedor do confronto entre os gregos do PAOK, carrascos dos suíços do Basileia, e os russos do Spartak Moscovo.



Pré-época equilibrada



"Onze" encarnado sem grandes novidades







Os trunfos do Fernerbahçe

Quanto ao Fenerbahçe, que também vai disputar o primeiro jogo oficial em 2018/19, a pré-temporada, face a adversários mais modestos do que os que o Benfica enfrentou, também só teve uma derrota, perante os suíços do Lausana.

Corrida ao "play-off"



Para começar, o "onze" de Rui Vitória recebe o Fenerbahçe, depois de uma pré-temporada em que não encantou, mas em que foi competente na maioria dos jogos, quase todos de grau de dificuldade elevado, e só perdeu no ensaio geral, na quarta-feira, no Algarve, face aos franceses do Lyon (2-3).De resto, o Benfica empatou com os alemães do Borussia Dortmund, os italianos da Juventus, ainda sem Cristiano Ronaldo e outras "feras", e o Vitória de Setúbal e bateu o Sevilha, além dos modestos Napredak e Swindon Town.Apesar de proceder sempre a inúmeras substituições, Rui Vitória já mostrou ter ideias bem claras sobre o que pretende apresentar no primeiro jogo oficial da época, num "onze" provável em que se estranha a ausência do avançado brasileiro Jonas.Melhor marcador da última edição da I Liga, com 34 golos, em 30 jogos, o veterano internacional canarinho, de 34 anos, foi sempre preterido nos jogos de preparação, com o técnico luso a apostar mais em Ferreyra e, como segunda opção, em Castillo.A outra grande novidade na equipa titular deverá ser o jovem médio Gedson Fernandes, de 19 anos, que o Benfica impediu de ir ao Europeu de sub-19 para participar na pré-temporada, na qual foi opção inicial em quase todos os jogos.De resto, e em relação a 2017/18, o primeiro "onze" a sério para a nova temporada só terá, em princípio, mais uma atração, o guarda-redes alemão Odisseas Vlachodimos, que foi uma das grandes figuras da equipa na Internacional Champions Cup.À sua frente, o ex-número 1 do Panathinaikos deverá ter, num "onze" em 4-3-3, André Almeida, na direita, Grimaldo, na esquerda, e Jardel e Rúben Dias ao centro, com o reforço Conti à espreita.No meio-campo, Fejsa é a autoridade à frente da defesa, sendo acompanhado por Pizzi e Gedson Fernandes, este procurando aparecer nas costas do ponta de lança Ferreyra - ou Castillo, ou mesmo Jonas -, com Salvio e Cervi (ou Zivkovic) nas alas.Na despedida, na quarta-feira, os turcos venceram os italianos do Cagliari por 2-1, com um "onze" inicial composto por Demirel, na baliza, uma defesa com Isla, Neustädter, Skrtel e Kaldirim e dois médios defensivos (o ex-portista Souza e Elmas).Mais à frente, o Fenerbahçe, no 4-2-3-1 eleito pelo novo treinador, o holandês Philip Cocu, apresentou o reforço André Ayew, Giuliano e Valbuena no apoio a Potuk, que "bisou".O Benfica e o Fenerbahçe defrontam-se na terça-feira, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com início às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.Os vice-campeões de Portugal e da Turquia já sabem que, passando, defrontam o vencedor da eliminatória entre o PAOK e o Spartak Moscovo no "play-off", cuja primeira mão se realiza a 21 ou 22 de agosto e segunda a 28 ou 29 do mesmo mês).O sorteio do "play-off" realiza-se apenas na segunda-feira, mas o Benfica será cabeça de série, tal como o Dinamo de Kiev (defronta o Sparta de Praga), que, não podendo defrontar russos (Spartak), só pode ser sorteado face a par Ajax/Standard Liège.