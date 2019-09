Benfica entra a vencer na UEFA Youth League com golo tardio

Lusa Comentários 17 Set, 2019, 18:02 | Liga dos Campeões

No Seixal, Tiago Araújo deu a vitória ao emblema da Luz, aos 87 minutos, na marcação de um livre direto, numa altura em que os germânicos estavam em cima na partida. Antes, aos 15, Tiago Dantas tinha aberto o marcador, mas Holm refez a igualdade, aos 52.



No arranque da competição, cuja edição anterior foi ganha pelo o FC Porto, o Lyon recebeu e venceu o Zenit São Petersburgo, por 4-2, no outro encontro do Grupo G.



No centro de estágio do Benfica, o anfitrião chegou à vantagem praticamente no primeiro remate que realizou, por Tiago Dantas, com alguma sorte à mistura, na marcação de um livre. A bola do capitão ‘encarnado’ bateu na barreira e deixou o guarda-redes do Leipzig fora da jogada.



A primeira parte foi de domínio da equipa de Jorge Maciel, com o Leipzig a subir algumas vezes o nível de agressividade, evidente em algumas entradas perigosas sobre os jogadores adversários.



Embaló e Camará estiveram perto de aumentar a vantagem do Benfica, mas o resultado manteve-se inalterado até ao intervalo.



Na segunda parte, a equipa de Lisboa voltou a ser perdulária, e o Leipzig, numa das poucas vezes que chegou à frente, fez o empate, com o norueguês Holm a aproveitar alguma passividade da defensiva ‘encarnada’, num lance de contra-ataque.



O golo deixou o Benfica algo ‘atordoado’ e os alemães passaram a ter o controlo do jogo e só por ‘milagre’ não voltaram a marcar. Winter, por exemplo, aos 81 minutos atirou ao poste, num lance em que tinha a baliza totalmente deserta.



Com o empate a persistir, o Benfica aproveitou a ineficácia do Leipzig no ataque e chegou à vitória, outra vez num livre direto. Tiago Araújo, que tinha entrado ainda durante a primeira parte, atirou certeiro, num lance em que o guarda-redes Schreiber estava mal colocado na baliza.