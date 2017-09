Benfica entra na Youth League com goleada frente ao CSKA

Lusa 12 Set, 2017, 15:33 | Liga dos Campeões

Nuno Santos abriu caminho ao triunfo do Benfica, finalista vencido na época passada, ao marcar os dois primeiros golos, aos 41 e 47 minutos, cabendo a José Gomes (58), Ricardo Araújo (86) e ao suplente Umaro Embaló (89) aumentar a vantagem, de pouco valendo o tento de Zhironkin para os russos, aos 82.



O encontro do Grupo A, que integra também o Manchester United e o Basileia, poderia ter tido uma história diferente, caso o CSKA tivesse inaugurado o marcador logo aos seis minutos, quando Maradishvili acertou na barra da baliza ‘encarnada’, na sequência de um pontapé de canto.



O Benfica tardou em reagir e só conseguiu criar perigo perto da meia hora, através de um livre direto de João Filipe, que obrigou Zirikov a defesa difícil e o guarda-redes voltou a ter de aplicar-se no lance imediato, após novo remate do ‘capitão’ benfiquista.



João Filipe não marcou, mas revelou-se decisivo para a obtenção do primeiro golo anfitrião, aos 41 minutos, ao efetuar um cruzamento perfeito para o remate vitorioso de Nuno Santos, que voltou a ‘faturar’ logo após o intervalo, aos 47, após assistência de Ricardo Araújo.



As ténues expectativas dos russos saírem de Portugal com um resultado positivo esfumaram-se aos 58 minutos, quando José Gomes aproveitou um passe de Florentino, um dos jogadores mais experientes da equipa lisboeta, para aumentar para 3-0.



O CSKA ainda ganhou algum ânimo na sequência do golo marcado aos 81 minutos por Zhironkin, mas por pouco tempo, pois Ricardo Araújo voltou a dilatar a vantagem do Benfica quase de imediato, aos 86, cabendo a Umaro Embaló, que entrou em campo aos 75, fechar a contagem, 89.