Benfica estreia-se na UEFA Youth League com triunfo sobre Bayern Munique

Lusa Comentários 19 Set, 2018, 15:35 | Liga dos Campeões

O internacional sub-21 luso João Filipe, vulgo Jota, foi a principal figura dos ‘encarnados’, ao inaugurar e encerrar o marcador, com golos aos 14 e 83 minutos.



Aos 18 minutos, Gonçalo Ramos apontou o segundo tento dos ‘encarnados’, que foram finalistas vencidos em duas das cinco edições da prova, em 2013/14 (0-3 com o FC Barcelona, na final) e 2016/17 (1-2 com o Salzburgo).



Na classificação do agrupamento, o conjunto de Renato Paiva segue no segundo, uma vez que, no outro encontro da jornada inaugural, os holandeses do Ajax receberam e golearam os gregos do AEK Atenas por 6-0, com 3-0 ao intervalo.



A formação ‘encarnada’ volta a jogar em 2 de outubro, no reduto do conjunto helénico.