Benfica fora da Youth League, em jogo com final polémico

Lusa 05 Dez, 2017, 15:15 | Liga dos Campeões

Aos 90+4 minutos do jogo da sexta e última jornada do Grupo A, João Félix rematou forte à entrada da área, com a bola a bater na barra e depois dentro da baliza dos suíços, mas o árbitro italiano Marco Guida não validou o golo.



Contudo, esse golo podia nem ter chegado ao Benfica para chegar ao ‘play-off’, pois em caso de triunfo teria de esperar por uma derrota do Manchester United em casa frente ao CSKA Moscovo.



Com este resultado, o Benfica termina o grupo em terceiro lugar, com oito pontos, a quatro do Basileia, já qualificado para os oitavos de final, e a um do Manchester United, que vai ao ‘play-off’. O CSKA tem para já três.



A precisar de vencer para poder apurar-se para o ‘play-off’, o Benfica entrou a jogar no meio campo adversário, mas sem conseguir criar lances de perigo até à meia hora, quando, em dois livres diretos, estiveram perto de marcar, por João Filipe (29), que atirou ligeiramente por cima, e por Ricardo Araújo (30), que acertou na barra.



A um ponto de assegurar a presença nos oitavos de final, o Basileia fechou os caminhos para a sua área e apostou em lances de contra-ataque, como aos 35 minutos, quando Rashiti obrigou Daniel Azevedo a uma defesa apertada.



Num lance de bola parada, os suíços podiam também ter inaugurado o marcado, mas Kaiser cabeceou ao lado.



Na segunda parte, o Basileia recuou ainda mais e o Benfica apenas ia conseguindo ameaçar com remates de longe, até que, à entrada para os 10 minutos finais, conseguiu finalmente encostar os suíços à sua área e criar lances de muito perigo.



Foi nessa altura que brilhou o guarda-redes Pukaj, com duas grandes defesas, primeiro a um remate já na pequena área de José Gomes (81) e depois perante Pedro Álvaro (90).



O encontro acabou com protestos do Benfica, depois de o árbitro não validar o golo de João Félix.



Em cinco presenças, o Benfica ficou, pela primeira, fora da fase a eliminar numa prova em que foi finalista em 2013/14 e 2016/17.