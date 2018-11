Benfica ganhar ao Bayern: Não é fácil mas é possível

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Nov, 2018, 12:28 / atualizado em 27 Nov, 2018, 12:28 | Liga dos Campeões

O atual treinador das seleções jovens do Congo antevê uma noite de sucesso do Benfica em Munique | Antena 1

Bayern e Benfica encontram-se às 20h00, no Allianz Arena, para a 5.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.



Nesta altura o Bayern é o líder do grupo E com 10 pontos, segue-se o Ajax com oito, Benfica quatro e o AEK ainda sem qualquer ponto.





O ex-número 10 olha para a equipa alemã e vê uma formação “taticamente disciplinada e mentalmente forte” mas do outro lado também constata que “há um onze (Benfica) com condições de conquistar os três pontos. A tarefa não é fácil mas é possível”, como revelou ao jornalista Alexandre Afonso.









Perante duas equipas a viver uma crise de resultados Valdo considera que o Bayern tem mais a perder do que o Benfica e explica: “O perigo maior é para o treinador Kovacs porque uma derrota significará quase de certeza a sua saída. Para o Benfica uma vitória não salva a época mas dá mais tranquilidade para trabalhar”.O antigo médio criativo da equipa encarnada ainda teve tempo para recordar o golo que marcou em Munique ao Bayern em 1995, numa jogada de envolvimento protagonizada por si, por Hélder e Marcelo.Sobre o presente o atual treinador das seleções de sub-17 e sub-20 do Congo revelou tratar-se de “gerações muito boas”.No cargo há um ano e três meses o brasileiro não se conteve e enumerou nomes de vários craques que pretende trazer para a Europa e numa primeira instância para o Benfica já no mês de dezembro quando vier a Lisboa passar as festas natalícias.