Benfica humilhado em Basileia e Sporting resiste ao "Barça"

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 07:39 / atualizado em 28 Set, 2017, 07:41 | Liga dos Campeões

A derrota do Benfica em Basileia, por 5-0, entra para o "livro" de recordes negativos do clube na Liga dos Campeões - nunca antes os encarnados tinham perdido por 5-0 para a "Champions".



Desde que se iniciou a Liga dos Campeões que o Benfica não perdia por tantos. O resultado risca das lembranças o 4-0 em Dortmund, num jogo que chegou a ameaçar os números do desaire em Vigo para a Taça UEFA (7-0), já que os suíços enviaram várias bolas aos postes da baliza da equipa da Luz.



Já derrotado na primeira jornada da fase de grupos, em casa pelo CSKA, o Benfica está isolado em último no grupo A, com zero pontos, contra três de CSKA e Basileia e já seis do Manchester United.



Apesar da fraca exibição produzida pela equipa e dois desaires averbados o treinador dos benfiquistas Rui Vitória não desiste de lutar pelo melhor lugar possível no grupo.





Paris Saint Germain de gala

No grupo D, o Sporting não esteve longe de empatar com o "Barça", com o único golo do encontro a nascer de uma jogada azarada, com a bola a ressaltar em Sebastian Coates e enganar Rui Patrício.O Sporting não sai mal deste confronto, apesar de não ter somado os três pontos. A primeira derrota da época não mina o moral da equipa, que está em segundo no grupo com três pontos, tantos quantos tem a Juventus e a três dos catalães.O técnico dos "leões" ficou satisfeito com o desempenho da equipa e só lantou que o golo dos catalães tenha sourgido de uma infelicidade da sua equipa.A próxima jornada fda Liga dos Campeões realiza-se a 17 e 18 de outubro.Quanto ao, a festa foi sul-americana no Parque dos Príncipes, com Daniel Alves, Cavani e Neymar a faturarem na vitória sólida do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique.Muito sólidos na defesa, os parisienses acabaram por ganhar o jogo no contra-ataque, com Neymar a brilhar bem alto, pelo golo e assistência para Dani Alves.Para o mesmo grupo, o Anderlecht comprovou que é a equipa mais fraca em ação, cedendo por claros 3-0 ante o Celtic - golos de Grifiths, Roberts e Sinclair no estádio Constant Vanden Stock.Isola-se no grupo o PSG, com seis pontos, contra três de Celtic e Bayern e ainda nada do Anderlecht.Finalmente, noo destaque vai para a vitória tangencial do Chelsea em Madrid, com o 2-1 ao Atlético feito no minuto 90+4 por Batshuayi.Griezmann adiantara o Atlético, aos 40, de grande penalidade, e Morata empatou, aos 59.Vitória fora da Roma, pelos mesmos números, em Baku, frente ao Qarabag. Marcaram para os romanos Manolas e Dzeko, no primeiro quarto de hora, e Pedro Henrique, para o clube azeri, anfitrião no primeiro jogo de sempre da Liga dos Campeões no seu país.Comanda o Chelsea, com seis pontos, contra quatro da Roma, um do Atlético de Madrid e zero do Qarabag.