Benfica joga em Bruges em 15 de fevereiro, FC Porto em Milão em 22

Os 'encarnados' jogam numa quarta-feira, tal como o FC Porto, que se desloca no dia 22 ao mítico Giuseppe Meazza, em San Siro, para defrontar o Inter Milão, com ambos os encontros às 20:00 (em Lisboa), o horário de todos os jogos desta fase da 'Champions'.



Quanto à segunda mão, o Benfica é anfitrião do Club Brugge no dia 07 de março, uma terça-feira, e, uma semana depois, em 14, o FC Porto recebe o Inter Milão.



Um dia após a estreia do Benfica e no dia seguinte à do FC Porto, o Sporting e o Sporting de Braga jogam a sua sorte no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e da Liga Conferência Europa, respetivamente.



Em 16 de fevereiro, os 'leões' recebem o Midtjylland às 20:00 e os 'arsenalistas' são anfitriões da Fiorentina a partir das 17:45, e, em 23, na segunda mão, o Sporting joga na Dinamarca às 17:45 e o Sporting de Braga em Itália às 20:00.