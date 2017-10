O Benfica recebe esta quarta-feira o Manchester United, em jogo da terceira jornada da fase de grupos. Na partida que marca o regresso de José Mourinho ao Estádio da Luz, os encarnados tentam a primeira vitória nesta edição da liga milionária, contra uma equipa cem por cento vitoriosa. Rui Vitória não vai poder contar com Júlio César na baliza e poderá promover as estreias de Mile Svilar e Douglas na Liga dos Campeões. Jonas também está de regresso aos convocados e deverá esta apto para enfrentar uma equipa de estrelas, que conta com grande nomes como Romelu Lukaku, David de Gea, Ander Herrera e os regressados Nemanja Matic e Victor Lindelof. O jogo tem início às 19h45. Pode seguir as incidências da partida no site da Liga dos Campeões da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é a uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.