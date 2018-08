Benfica na Grécia à conquista dos milhões da Champions

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 10:17 / atualizado em 28 Ago, 2018, 10:17 | Liga dos Campeões

O treinador do Benfica, Rui Vitória, tem no grupo escolhido três novidades: o defesa argentino Lema, o guarda-redes Zlobin, habitual titular da equipa B e Salvio que tenta recuperar a tempo do jogo.



De fora ficam vários lesionados: Ebuehi, Krovinovic, Corchia, Castillo e Jonas, todos entregues ao departamento médico. Luisão e Bruno Varela ficaram em Lisboa por opção técnica.



A equipa treina esta terça-feira à tarde no Estádio Toumba, recinto onde se realizará o jogo na quarta-feira, a partir das 20h00, recinto com capacidade para 28 701 espetadores e que deverá ter lotação esgotada.



Logo após a sessão de trabalho o técnico e um jogador fazem a antevisão do encontro em conferência de imprensa.