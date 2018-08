Benfica perdulário põe em risco fase de grupos da "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Ago, 2018, 07:55 / atualizado em 22 Ago, 2018, 07:56 | Liga dos Campeões

O desafio da 2.ª mão joga-se na quarta-feira, dia 29 deste mês de agosto.



A equipa encarnada sai do jogo da 1.ª mão com queixas de si própria e do desperdício das várias oportunidades de golo criadas e não concretizadas.

Desperdício desde o início



As “águias” entraram melhor no encontro e Pizzi até já tinha rematado à barra antes de marcar de penálti, aos 45+1, mas a falta de pontaria, aliada a uma noite inspirada do guarda-redes grego Paschalakis, negou os intentos lusos.



No segundo tempo, e depois de várias oportunidades dos lisboetas que não se materializaram no segundo golo, o PAOK começou a assumir as despesas do jogo e acabou por marcar à entrada do último quarto de hora de jogo, quando o egípcio Warda empurrou para o fundo da baliza de Vlachodimos, depois de o cabo-verdiano Varela atirar à barra.

Desistir nunca

No rescaldo da partida o treinador da equipa da Luz, Rui Vitória, salientou a qualidade exibicional e o caudal ofensivo da sua equipa que espera aproveitar na segunda mão, para a qual parte com ambição.





PSV ganha vantagem

À margem do jogo jogado uma referência para o facto de terem estado na Luz observadores do Bayern de Munique, Manchester United, Watford, Southampton, Brighton, Entracht Frankfurt, Leverkusen, Montpellier e Olympiacos.Na Bielorrússia, um final de jogo de loucos sorriu ao PSV na visita ao BATE Borisov, com a formação de Eindhoven a regressar à Holanda após uma vitória por 3-2 na 1.ª mão.Os holandeses até estiveram a perder, depois de um tento inaugural do finlandês Tuominen, aos nove minutos, mas igualaram ainda no primeiro tempo, aos 35, através do uruguaio Pereiro, de grande penalidade.Na segunda parte, o mexicano Lozano fez o 2-1, aos 61 minutos, e a equipa de Mark van Bommel tentou controlar o jogo, mas os bielorrussos começaram a tomar conta do jogo.Aos 88, o veterano Hleb, antigo jogador do Arsenal e do Barcelona, empatou o encontro na Arena Borisov, mas, no minuto seguinte, o PSV voltou a colocar-se em vantagem.A partir do pontapé de saída, o espanhol Angeliño encontrou na área Donyell Malen, que fez o 3-2 final e deu ao PSV uma vantagem confortável para a 2.ª mão.Em Belgrado os sérvios do Estrela Vermelha e os austríacos do Salzburgo empataram sem golos.O campeão europeu em 1991, então conquistando a antiga Taça dos Campeões Europeus, procura estrear-se na fase de grupos da Liga dos Campeões.Do seu lado, o Salzburgo, que em 2017/18 foi semifinalista da Liga Europa, quer regressar aos grandes palcos europeus, depois de ter como última, e única, participação na fase de grupos a época de 1994/95, então como Casino Salzburgo.Esta quarta-feira, o Ajax, campeão europeu em 1971, 1972, 1973 e 1995, defronta o Dínamo de Kiev, enquanto os húngaros do MOL Vidi recebem os gregos do AEK, de Hélder Lopes e André Simões, e os suíços do Young Boys recebem os croatas do Dínamo de Zagreb.