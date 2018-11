Benfica perto do "play-off" da UEFA Youth League ao empatar em Munique

Lusa Comentários 27 Nov, 2018, 17:58 / atualizado em 27 Nov, 2018, 18:00 | Liga dos Campeões

Em encontro da quinta ronda do Grupo E, os ‘encarnados’ foram superiores aos bávaros, mas não o conseguiram traduzir no resultado e só se salvaram da derrota aos 90 minutos, graças a um tento do ‘menino’ Ronaldo Camará, na estreia como titular.



O ‘onze’ de Renato Paiva até chegou ao intervalo na frente, com um golo de Nuno Santos, aos 43 minutos, mas desperdiçou três claras ocasiões no início da segunda parte e, depois, pagou com golos, do holandês Joshua Zirzee, aos 66, e do polaco Marcel Zylla, aos 80, falhas de Celton Biai e Pedro Álvaro.



O tento de Camará, de 15 anos, evitou a derrota e deixa o Benfica no segundo lugar do grupo, a três pontos do Ajax e com os mesmos oito do Bayern, sendo que, na última ronda, recebe os gregos do AEK Atenas, ainda a zero, após o 1-8 de hoje com os holandeses.



Sob muito frio, a formação ‘encarnada’ entrou a dominar, com mais posse de bola e a pressionar muito alto, junto à área contrária, com Luís Lopes, aos quatro minutos, e Gonçalo Ramos, aos nove, a fazerem as primeiras ameaças.



Os bávaros, que foram sempre tentando sair a jogar, ‘aceitaram’ jogar na expectativa, mas, aos poucos, foram começando também a chegar-se perto da baliza de Celton Biai, com Frankze, aos 15 minutos, e Zirkee, aos 19 e 35, a criarem algum perigo.



Na parte final da primeira parte, o Benfica voltou a ser mais perigoso e, depois de Gonçalo Ramos cabear à barra, servido por Ronaldo Camará, Nuno Santos colocou mesmo os ‘encarnados’ na frente do marcador, com um remate já na área, aos 43 minutos.



A segunda metade começou com os bávaros a tentar assumir o jogo e o ‘onze’ de Renato Paiva, com mais espaço, a criar três ocasiões flagrantes para aumentar a vantagem, desperdiçadas por Tiago Gouveia, aos 46 e 51 minutos, e Ronaldo Camará, aos 56.



Os ‘encarnados’ não marcaram e, aos 66 minutos, os bávaros restabeleceram a igualdade, por intermédio de Zirkzee, que não desaproveitou uma falha de Celton Biai, numa saída falhada, após passe de Stiller para as costas da defesa do Benfica.



A equipa de Renato Paiva demorou uns minutos a ‘encaixar’ o golo, mas voltou a instalar-se, rapidamente, junto à área contrária. No entanto, aos 80 minutos, um mau passe de Pedro Álvaro, que poderia ter sido expulso aos 65, permitiu ao Bayern chegar ao segundo golo, apontado por Zylla, isolado por Zirkzee.



Este novo ‘soco’ não foi, no entanto, suficiente para deixar ‘KO’ o Benfica, que foi à procura do empate e conseguiu-o, em cima do minuto 90, graças a um cabeceamento certeiro de Ronaldo Camará, servido por Úmaro Embaló, a terceira aposta de Renato Paiva.



Até final, as duas equipas ainda ameaçaram o terceiro, mas o empate manteve-se.



Jogo no FC Bayern Campus, em Munique.



Bayern Munique - Benfica, 2-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nuno Santos, 43 minutos.



1-1, Joshua Zirkzee, 66.



2-1, Marcel Zylla, 80.



2-2, Ronaldo Camará, 90.



Equipas:



- Bayern Munique: Hoffmann, Stanisic, Richards, Daniliuc (Butlar, 90), Lungwitz, Pudic (Waidner, 86), Stiller, Franzke (Timossi Andersson, 56), Zilla, Jelisis e Zirkzee.



(Suplentes: Wagner, Kehl, Rausch, Johansson, Butler, Timossi Andersson e Waidner).



Treinador: Sebastian Hoeness.



- Benfica: Celton Biai, João Ferreira (Ricardo Matos, 84), Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Florentino Luís, Gonçalo Ramos, Ronaldo Camará, Nuno Santos (Úmaro Embaló, 72), Tiago Gouveia (Tomás Tavares, 63) e Luís Lopes (Tiago Dantas, 63).



(Suplentes: Carlos Santos, Tomás Tavares, Alexandre Penetra, Diogo Capitão, Tiago Dantas, Úmaro Embaló e Ricardo Matos).



Treinador: Renato Paiva.



Árbitro: Karim Abed (França).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Gouveia (46), Pedro Álvaro (59) e Tomás Tavares (70).