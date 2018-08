Benfica procura em Istambul a continuidade na "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2018, 09:45 / atualizado em 13 Ago, 2018, 09:45 | Liga dos Campeões

No Estádio da Luz, em 7 de agosto, um golo do argentino Franco Cervi bastou para a equipa de Rui Vitória passar para o comando da eliminatória e ficar mais próxima do "play-off" de acesso à fase de grupos, mas a visita ao "Fener", vice-campeão turco, não permite facilidades à formação lusa.







Depois do desafio da primeira mão a equipa orientada pelo holandês Philip Cocu anunciou a contratação do argelino ex-Sporting Islam Slimani por empréstimo do Leicester, mas o jogador não pode ainda alinhar na segunda mão.



Entre as baixas do Benfica para a segunda mão está o brasileiro Jonas, que confirmou no fim de semana a continuidade no clube da Luz, depois de uma transferência especulada na imprensa, mas ainda a contas com uma lesão.



Segundo o boletim clínico dos encarnados, o avançado brasileiro recupera de uma cervicalgia e não é opção, assim como o médio croata Krovinovic e o lateral nigeriano Ebuehi, de fora da lista de 21 convocados de Rui Vitória.



A convocatória dos vice-campeões nacionais não conta com o reforço argentino Lema nem o avançado suíço Seferovic, e tem como as inclusões do guarda-redes Bruno Varela e do lateral Yuri Ribeiro.



O desafio entre Fenerbahçe e o Benfica, referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória de apuramento para a Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, às 19h00, hora de Lisboa.

Fim de semana com vitórias







Depois do jogo europeu, o Benfica arrancou a I Liga portuguesa de futebol com uma vitória frente ao Vitória de Guimarães, por 3-2.



Por seu lado, o Fenerbahçe iniciou no sábado a Liga turca, que em 2017/18 terminou em segundo lugar, com uma vitória por 2-1 em casa frente ao Bursaspor.

Olhos postos no "play-off"







De novo na Luz, as "águias" começaram melhor e um "hat-trick" de Pizzi deu uma vantagem confortável, mas a segunda parte foi de sobressalto, com o Vitória a reduzir para 3-2 e pressionar até final.O vencedor da eliminatória já sabe que o seu adversário no "play-off", última etapa de acesso à fase de grupos, será o Spartak de Moscovo ou o PAOK. Os russos jogam em casa, depois de terem vencido o jogo da primeira mão, na Grécia, por 3-2.No "play-off", cuja primeira mão se realiza a 21 ou 22 de agosto e a segunda a 28 ou 29 do mesmo mês, está em jogo não só a presença na "Champions" como o encaixe de cerca de 40 milhões de euros.