Benfica proibido de perder na deslocação a São Petersburgo

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2019, 08:47 / atualizado em 01 Out, 2019, 08:47 | Liga dos Campeões

Em São Petersburgo, o Benfica parece obrigado a ter de jogar com os melhores num jogo em que é “obrigatório” pontuar.

A principal baixa é a do defesa André Almeida que padece de uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda.

A alternativa para substituir o habitual lateral direito deverá ser Tomás Tavares.

Rafa que apresentou queixas no último jogo recuperou e deverá jogar.

A principal novidade poderá ser a aposta em Gabriel para o onze inicial.





Escolhas e programa

Eis a lista de jogadores que viajaram para a Rússia:

Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin;

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jardel;

Médios: Adel Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio, Rafa, Pizzi, Fejsa e Gedson;

Avançados: Seferovic, Raul de Tomas, Vinícius e Jota.

Esta terça-feira às 16h00 (hora de Lisboa) a equipa realiza um treino no Estádio de São Petersburgo, aberto nos primeiros 15 minutos à Comunicação Social.

Pelas 17h30 realiza-se a habitual conferência de imprensa de antevisão do encontro com o treinador Bruno Lage e um jogador no Estádio de São Petersburgo.