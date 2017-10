Benfica quer contrariar favoritismo do Manchester United

Mário Aleixo - RTP 18 Out, 2017, 09:01 / atualizado em 18 Out, 2017, 10:24 | Liga dos Campeões

No jogo desta quarta-feira estarão frente-a-frente o primeiro e último do Grupo A. Os ingleses somam seis pontos e os lisboetas ainda não tem qualquer ponto.



Perante o desequilíbrio que os números sustentam o treinador da formação da Luz Rui Vitória, na antevisão do jogo, admitiu que a sua equipa tem valor para fazer melhor e confia no triunfo sobre o Manchester United.



Mas o técnico do Benfica discorda da ideia de que este será um jogo de tudo ou nada para a equipa que dirige, a propósito das hipóteses de apuramento para a eliminatória seguinte na competição.





As principais novidades no “onze” inicial da equipa encarnada poderão ser a inclusão de Svilar na baliza, Rúben Dias no centro da defesa e de Jiménez no eixo do ataque.Do lado dos ingleses, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, o treinador José Mourinho assumiu o desejo de ganhar na Luz, disse que um empate será positivo e manifestou desconfiança de uma crise na equipa portuguesa desvalorizando as duas derrotas sofridas frente ao CSKA e Basileia.As duas equipas já se defrontaram por nove vezes tendo-se registado uma vitória do Benfica, dois empates e seis derrotas.O relato do desafio é em direto na Antena 1.