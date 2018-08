Benfica racional e eficaz atinge fase de grupos da "milionária"

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2018, 08:13 / atualizado em 30 Ago, 2018, 08:13 | Liga dos Campeões

Na Grécia os encarnados começaram a perder aos 19 minutos, com um golo de Prijovic, mas Jardel, Salvio e Pizzi, deram a volta ao resultado e o Benfica foi para o intervalo a vencer por 3-1.





Na segunda parte, Salvio voltou a marcar e outra vez de grande penalidade.





A frieza da equipa aliada à racionalidade do coletivo e eficácia na finalização justificaram o triunfo











Jardel, que envergou a braçadeira de capitão, autor de um dos golos, diz que o resultado é bom mas o adversário não foi fácil.













Esta quinta-feira, a partir das 17h00, os encarnados a par do Futebol Clube do Porto conhecem os adversários na liga milionário. O sorteio tem transmissão em directo na Antena 1.



Ao todo são 32 equipas distribuidas por quatro potes.





Com esta vitória os encarnados arrecadam 43 milhões de euros. Rui Vitória treinador dos encarnados atribui mérito aos jogadoresO Benfica venceu o PAOK por 4-1 depois do empate no estádio da Luz a um golo.Para além do Benfica, na noite de quarta-feira, PSV Eindhoven e Estrela Vermelha de Belgrado, também garantiram a presença na fase de grupos.No sorteio Benfica e FC Porto vão estar no pote 2 na companhia de Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Roma.