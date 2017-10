Benfica, sem André Almeida e Luisão, leva 22 futebolistas a Manchester

Lusa 30 Out, 2017, 11:46 | Liga dos Campeões

André Almeida, expulso na visita ao Basileia (derrota por 5-0), e Luisão, expulso por acumulação de amarelos na receção ao Manchester United (derrota por 1-0), são baixas importantes nos 'encarnados', que somam três derrotas em três jogos.



O técnico Rui Vitória terá que prescindir, na ficha de jogo, de quatro jogadores, entre os 22 que viajaram.



Em relação aos 18 escolhidos para o jogo da I Liga com o Feirense, o técnico benfiquista fez regressar à convocatória Bruno Varela, Lisandro López, Douglas, Eliseu, Jardel, Zivkovic e Rafa, e sair, além de Luisão e André Almeida, Krovinovic, que não está inscrito na 'Champions'.



O Benfica ruma hoje a Manchester, onde o técnico Rui Vitória e um jogador darão a partir das 17:30 a habitual conferência de imprensa, seguindo-se um treino de adaptação ao relvado de Old Trafford.



No Grupo A da 'Champions', os 'encarnados' seguem no último lugar, sem pontos, e terça-feira, caso percam ou empatem e o Basileia faça melhor ficam já afastados de qualquer hipótese de apuramento para os oitavos de final.



O Manchester United lidera com novo pontos, seguido pelo Basileia, com seis, do CSKA Moscovo -- que visita terça-feira os suíços -, com três, e do Benfica, ainda a zero.



O jogo entre Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, e Benfica disputa-se na terça-feira (19:45) em Old Trafford, com arbitragem do lituano Gediminas Mazeika.







Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela.



- Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Douglas, Eliseu, Jardel e Rúben Dias.



- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Diogo Gonçalves.



- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic e Rafa.