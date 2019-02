Benfica sem pontaria diz adeus em Montpellier à UEFA Youth League

Lusa Comentários 20 Fev, 2019, 17:29 | Liga dos Campeões

Os ‘encarnados’ criaram as melhores ocasiões na primeira parte, por José Gomes (19 minutos) e Tiago Dantas (27), mas, ainda assim, acabaram por adiantar-se no marcador, por intermédio de Tiago Gouveia, no início da segunda (56).



Depois, com espaço, o ‘onze’ de Renato Paiva teve várias oportunidades para ‘acabar’ com o jogo, com destaque para mais uma de José Gomes (67), mas não o conseguiu e os gauleses deram a volta ao resultado, por Clément Vidal (72) e Amir Adouyev (80).



Pela segunda época consecutiva, o Benfica, que na fase de grupos teve Florentino e Jota, agora na equipa principal, falhou os ‘oitavos’, deixando o FC Porto, vencedor do Grupo D, como único representante luso.



Mais adaptado a um relvado seco e em más condições, o Montpellier entrou melhor e construiu a primeira ocasião, com Ammour, em excelente posição, à entrada da pequena área, a atirar por cima, aos quatro minutos.



Adouyev ameaçou, depois, aos 17 minutos, de cabeça, após um livre, mas, a partir daí, o Benfica, que já tinha ensaiado um remate perigoso, por Nuno Santos, aos seis, melhorou e teve as duas melhores oportunidades da primeira parte.



Servido por Úmaro Embaló, José Gomes ficou na ‘cara’ de Ichalalen, aos 19 minutos, mas o seu remate acabou intercetado pelo capitão Vidal e, aos 27, após centro da esquerda de Nuno Tavares, Tiago Dantas atirou, incrivelmente, por cima da barra.



Até ao intervalo, o Benfica foi sempre mais incisivo, mas não criou mais nenhuma ocasião flagrante, enquanto, do outro lado, o guarda-redes Celton Biai mostrou atenção a remates de Ammour e Vercruysse.



O segundo tempo começou equilibrado, mas longe das balizas, até que, um pouco do nada, aos 56 minutos, Tiago Gouveia trabalhou bem sobre dois defesas, após passe de José Gomes, e atirou cruzado e rasteiro, na área, batendo Ichalalen.



A perder, o Montpellier passou a arriscar mais e, em contra-ataque, o Benfica criou várias ocasiões para chegar ao segundo golo, só que Nuno Tavares (59 e 66) e, especialmente, José Gomes (67 e 70) não mostraram pontaria.



Os ‘encarnados’ não ‘fecharam’ o encontro e, aos 72 minutos, os franceses, na primeira chegada à baliza na segunda parte, marcaram, pelo capitão Vidal, de cabeça, na sequência de um livre na direita de Vercruysse.



O jogo não mudou de rumo, mas, aos 78 minutos, os gauleses voltaram a marcar, desta vez após uma perda de bola do Benfica a sair para o ataque: Robert centrou da esquerda, Kasongo amorteceu e Adouyev bateu o desamparado Celton Biai.



Na parte final, a formação de Renato Paiva ainda tentou chegar ao empate e forçar os penáltis, mas, sem grande discernimento, não logrou criar uma verdadeira ocasião e, do outro lado, Celton Biai ainda teve de se aplicar para deter um remate de Robert.