Benfica sofre derrota amarga e complica contas do apuramento

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Out, 2018, 07:34 / atualizado em 24 Out, 2018, 07:34 | Liga dos Campeões

A equipa portuguesa precisava de trazer, pelo menos, um ponto de Amesterdão tendo em conta que o Ajax foi empatar a Munique, frente ao favorito do grupo, o Bayern, mas encarou o jogo para o vencer, tal como o adversário, razão pela qual proporcionaram ambas um jogo intenso, espetacular, de parada e resposta, com oportunidades de golo para os dois lados.



Ao Benfica o fator aleatório da sorte fugiu-lhe nos últimos instantes do jogo, quando o remate do lateral-direito marroquino do Ajax, Noussair Mazraoui, tabelou em Grimaldo e traiu o guarda-redes Vlachodimos, que se lançara para o lado direito da sua baliza, seguindo a trajetória normal da bola.



No final da partida, Rui Vitória disse que foi um jogo equilibrado com um resultado cruel. O treinador do Benfica acrescentou que a prestação dos jogadores não merece críticas.





Outros jogos

Já o mesmo não se pode dizer do Real Madrid, que venceu os checos do Viktoria Plzen por 2-1, confirmando a crise profunda que atravessam sob o comando técnico do ex-treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, o que não impede que partilhe a liderança com seis pontos com a formação da capital romana.







No outro jogo do grupo E, grupo do qual o Benfica faz parte o Bayern Munique venceu o AEK por 2-0.Terminada a primeira volta da fase de grupos o Benfica está obrigado a vencer na próxima jornada, a 7 de novembro altura em que vai receber o Ajax.Nas contas do grupo, os holandeses estão em primeiro lugar com 7 pontos, os mesmos do Bayern de Munique, o Benfica segue em terceiro lugar seguido do AEK que ainda não pontuou.Em face destes resultados, o Benfica fica numa situação difícil para assegurar o apuramento, dependendo de terceiros, nomeadamente que o Ajax perca pontos em Atenas.Nos outros jogos da “Champions”, realizados na terça-feira, de destacar a vitória da Juventus em Old Trafford, em jogo do grupo H, graças a um golo solitário do internacional argentino Paulo Dybala, a finalizar uma jogada na qual Cristiano Ronaldo, que jogou os 90 minutos, teve papel preponderante pela qualidade do cruzamento que efetuou do flanco direito para o primeiro poste, levando a que a bola tabelasse em Smalling, que se fez ao lance juntamente com o colombiano Cuadrado, sobrando a bola para Dybala finalizar.Na outra partida deste grupo, Young Boys e Valência empataram a um golo, o que deixa a “vecchia signora” confortável na liderança, com nove pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Manchester United.Dificuldades foi coisa que os italianos da AS Roma não sentiram na receção ao CSKA Moscovo, em jogo do grupo G, com uma vitória por 3-0, na qual a grande figura foi o bósnio Edin Dzeko ao marcar dois golos e ao assistir para outro.