Benfica, Sporting e FC Porto. Semana de Liga dos Campeões

Sem qualquer ponto somando no Grupo A, o Benfica desloca-se na terça-feira a Old Trafford para defrontar o Manchester United, de José Mourinho, e uma derrota pode automaticamente afastar o tetracampeão português da 'Champions', isto caso o Basileia não perca na receção ao CSKA Moscovo, no outro duelo do agrupamento.



Além de dizer adeus prematuramente à Liga dos Campeões, um desaire em Inglaterra pode também colocar em sério risco a continuidade dos 'encarnados' nas competições europeias desta temporada, via Liga Europa.



Por seu lado, o Manchester United, que lidera o grupo com nove pontos, mais três que Basileia, principal perseguidor, procura confirmar já o apuramento para os oitavos de final, num agrupamento em que o Benfica tinha, em teoria, todas as condições para, pelo menos, alcançar o segundo posto e fazer companhia aos 'red devils'.



A formação de Rui Vitória é o único dos cabeças de série que ainda não conseguiu alcançar qualquer ponto. Anderlecht, Feyenoord e Olympiacos são as outras equipas que estão nessa situação, mas sem o 'estatuto' do emblema da Luz.

Sporting joga em casa com a Juventus

No mesmo dia, mas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting recebe a Juventus, num encontro que também pode ser determinante para os 'leões', nas contas do Grupo D. Os 'leões' somam três pontos, enquanto os campeões italianos têm seis.



Novo desaire perante os italianos (2-1 em Turim na terceira ronda) deve confirmar a eliminação da equipa de Jorge Jesus, isto caso o FC Barcelona, que lidera com nove pontos, não perca na deslocação ao campo do Olympiacos.



Jesus vai ser obrigado a fazer uma 'mini-revolução' no setor defensivo, com o francês Mathieu e o italiano Piccini, lesionados, a deverem ser baixas para receção à Juventus. André Pinto e o macedónio Ristovski deverão aparecer no 'onze'.



Ao contrário do Benfica, mesmo perdendo, o Sporting continua em boa posição para, pelo menos, garantir o terceiro lugar do grupo e o acesso à Liga Europa.

FC Porto no Dragão

Na quarta-feira, é a vez do FC Porto entrar em campo e, tal como outros dois 'grandes' portugueses, está também obrigado a vencer, neste caso os alemães do Leipzig, no Estádio do Dragão, para continuar na luta pelo apuramento, no Grupo G.



Enquanto Benfica e Sporting vão ter pela frente dois 'gigantes' europeus, o FC Porto vai defrontar um dos estreantes desta edição da 'Champions' e que somou a primeira vitória de sempre na prova, quando na terceira jornada bateu os 'dragões' por 3-2.



Nesse jogo, que ficou também marcado pela titularidade do guarda-redes José Sá no lugar do experiente Iker Casillas, o Leipzig foi claramente superior ao FC Porto, que podia ter regressado a Portugal com uma derrota bem mais pesada.



A atuar em casa, é esperado que a formação de Sérgio Conceição puxe dos 'galões', já que um triunfo deixa o FC Porto em boas condições de poder chegar aos oitavos de final.



Os 'dragões' ocupam o terceiro lugar do grupo, com três pontos, menos um do que o Leipzig, que é segundo. O Besiktas lidera com nove e pode já assegurar o apuramento, caso vença na receção ao Mónaco, de Leonardo Jardim, que tem sido uma das desilusões desta edição. A equipa do técnico madeirense tem apenas um ponto.



Além de Manchester United, Basileia, FC Barcelona, Juventus e Besiktas, a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões pode também confirmar a passagem de Paris Saint-Germain, Bayern Munique, Manchester City, Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, Tottenham ou Real Madrid, que é o atual detentor do título.