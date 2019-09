Benfica tem objetivo `oitavos`, mas tarefa não parece fácil

Lusa Comentários 14 Set, 2019, 09:02 | Liga dos Campeões

Os quartos de final de 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16 e os `oitavos` de 2016/17 são exceções entre uma maioria de eliminações, duas delas sem direito a `desvio` para a Liga Europa, em 2014/15 e 2017/18, época em que os `encarnados` foram a pior equipa da prova, com zero pontos e 1-14 em golos.

Sob o comando de Bruno Lage, que a época passada já recebeu a equipa na Liga Europa, os `encarnados` terão de ficar à frente de dois dos seus três adversários (os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig), sendo que nenhum é `tubarão`, mas todos são potenciais candidatos ao apuramento.

O sorteio colocou o Benfica junto ao único oponente `batível` do Pote 1, o Zenit, mas, depois, `atraiçoou` os detentores do título nacional, ao `brindá-los` com o Lyon, num Pote 3 que tinha Club Brugge ou Dínamo Zagreb, e, ainda pior, o Leipzig, do 4, onde `moravam` Genk, Galatasaray, Slavia Praga ou Estrela Vermelha.

A tarefa dos `encarnados`, apenas terceiros nas apostas no que respeita ao apuramento, atrás de germânicos e gauleses -- na ordem inversa aos potes -, parece, assim, complicada, num grupo que se avizinha equilibrado.

Do seu lado, o Benfica tem a experiência das nove anteriores participações consecutivas, desde 2010/11, mas, para ter reais hipóteses, terá de enfrentar a prova com os melhores, com todas as consequências que isso possa ter a nível de campeonato.

Com todos os seus adversários internos `desterrados` na Liga Europa, os `encarnados` têm também sobre os ombros a defesa da `honra` lusa na prova -- já não havia só um representante português na fase de grupos desde 2009/10.

O objetivo só pode ser chegar aos `oitavos` - e não apenas `resvalar`, como terceiro do seu grupo, para a Liga Europa -, sendo que, teoricamente, o Leipzig afigura-se como o adversário mais perigoso, sendo também o primeiro.

O conjunto fundado em 2009 e patrocinado pela Red Bull tem nas suas fileiras vários internacionais germânicos, entre os quais três titulares no último jogo da `Mannschaft`, os laterais Klostermann e Halstenberg e o avançado Timo Werner, que começou a época com acentuada veia goleadora.

O médio austríaco Marcel Sabitzer, o estratega sueco Emil Forsberg e o avançado dinamarquês Yussuf Polsen são outras das `estrelas` do `onze` de Julian Nagelsmann, que arrancou a temporada 2019/20 com quatro triunfos.

Terceiro classificado no campeonato gaulês de 2018/19, atrás de Paris Saint-Germain e Lille, o Lyon é outro oponente de peso, face, igualmente, a um plantel com jogadores de qualidade, que inclui o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes.

O avançado holandês Memphis Depay, o médio gaulês Houssem Aouar, o também centrocampista brasileiro Thiago Mendes, ex-Lille, e o defesa dinamarquês Joaquim Andersen, contratado à Sampdoria, são algumas das referências do conjunto gaulês, agora treinador pelo técnico `canarinho` Silvinho.

Por seu lado, o Zenit, cabeça de série no sorteio na qualidade de campeão russo em título, assenta numa série de jogadores muito experientes, todos `trintões`, casos do sérvio Ivanovic, que roubou a Liga Europa ao Benfica em 2012/13, do ucraniano Rakitskiy e dos russos Smolnikov, Zhirkov ou Dzyuba, o `gigante`.

O brasileiro Malcom, contratado ao FC Barcelona por 40 milhões de euros, é outro dos `perigos` do `onze` de Sergei Semak, tal como Erokhin ou o iraniano Sardar Azmoun.

O Benfica abre a prova na receção ao Leipzig, na terça-feira, depois, em 02 de outubro, desloca-se à Rússia, cumprindo ainda no próximo mês, em 23, o primeiro de dois jogos seguidos com o Lyon, na Luz. O jogo em França é em 05 de novembro.

Na quinta ronda, os `encarnados` jogam em Leipzig, pela primeira vez na sua história, e, em 10 de dezembro, encerram a sua participação no Grupo G em casa, face ao Zenit.