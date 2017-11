Benfica tem tarefa difícil em Moscovo, análise de Manuel Fernandes

Foto: Reuters

Esta quarta-feira o Benfica vai enfrentar a primeira de duas finais na Liga dos Campeões. No último lugar do grupo A, os 'encarnados' ainda não pontuaram e têm vida difícil, não só para continuarem vivos na Champions como também par permanecerem nas competições europeias.





É que uma vitória pode não chegar para manter a chama acesa na fria Moscovo, a capital russa.



A Antena 1 esteve à conversa com Manuel Fernandes, antigo jogador do Benfica e que cumpre a quarta temporada no Lokomotiv, líder do campeonato russo.



O médio internacional português, desta vez, antevê um encontro ainda mais complicado para os 'encarnados' frente ao CSKA.