Benfica tenta levar os melhores para a Grécia

Depois de um empate a um golo frente ao PAOK no Estádio da Luz, no jogo da 1.ª mão do “play-off” de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa encarnada procura recuperar os jogadores lesionados para poderem defrontar os gregos, em Salonica, na próxima quarta-feira, no jogo da 2.ª mão.



O grande ponto de interrogação chama-se: Salvio.



O jogador debate-se com dores musculares num gémeo mas esta segunda-feira prevê-se que o argentino participe na sessão de treinos no Seixal.



Esse, a confirmar-se, será um indicador de que o futebolista possa integrar o grupo que viajará para Salonica.



Quanto a Castillo deverá continuar de fora e Jonas continua a ser uma incógnita.



A equipa viaja esta segunda-feira para a Grécia e terça realiza uma sessão de trabalho no Estádio Toumba, com capacidade para 29 mil espetadores e que deverá apresentar lotação esgotada no dia do jogo.



O jogo realiza-se quarta-feira, a partir das 20h00, com relato em direto na Antena 1.