Benfica vence FC Barcelona e assegura, no mínimo, play-offs na Youth League

Um triunfo que deixa os 'encarnados', vice-campeões da Youth League em 2013/14, 2016/17 e 2019/20, em posição de discutir na última jornada, em 08 de dezembro no Seixal, a vitória no grupo, frente aos ucranianos do Dínamo Kiev.



O Benfica é segundo classificado no grupo, a um ponto da equipa do Dínamo Kiev, que impôs aos 'encarnados' a única derrota, na primeira jornada, em Kiev, e logo com uma goleada, por 4-0.



Depois disso, o Benfica só soube vencer, quer o FC Barcelona, vencedor da competição em 2013/14 e 2017/18, nos dois jogos (4-0 em casa e 3-0 fora), como o Bayern Munique (4-0 em casa e 2-0 fora).



Hoje, no Estádio Johan Cruyff, o Benfica voltou a efetuar uma boa exibição, traduzida em golos de Martim Neto, numa 'bomba' fora de área, aos 30 minutos, do capitão Tomás Araújo, de grande penalidade, aos 45+5, e de Pedro Santos, aos 64.



Após esta quinta e penúltima jornada, o Dínamo Kiev, que hoje venceu na receção ao Bayern Munique, por 2-1, soma 13 pontos, o Benfica 12, o FC Barcelona quatro e o Bayern Munique não tem qualquer ponto conquistado.



O primeiro classificado do agrupamento segue diretamente para os oitavos de final da competição, enquanto o segundo vai disputar os 'play-offs' de acesso a essa fase, com uma equipa proveniente do 'caminho das Ligas'.



O FC Porto (no reduto do Liverpool) e o Sporting (anfitrião do Borussia Dortmund) entram em ação na quarta-feira, sendo que os 'dragões', campeões em 2018/19, lideram o Grupo B e os 'leões' seguem no terceiro lugar do Grupo C.