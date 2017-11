Benfiquista Fejsa diz estar apto e com vontade de vencer CSKA Moscovo

Lusa 21 Nov, 2017, 18:18 / atualizado em 21 Nov, 2017, 18:22 | Liga dos Campeões

"Sim, estou 100 por cento pronto. Para nós, é igual jogar em '4x4x2' ou em '4x3x3'. Temos de nos adaptar. É igual", disse, em conferência de imprensa.



O Benfica apresenta-se na Rússia ainda sem pontos no grupo A, a seis de CSKA e Basileia e a 12 do Manchester United. Ainda assim, e apesar de não dependerem apenas de si, os 'encarnados' ainda podem continuar na Liga 'milionária', bem como derivar para a Liga Europa.



"Este jogo é muito importante para nós. Queremos fazer um bom jogo e conquistar pontos, muito importantes para nós. Temos de dar o nosso melhor e tentar ganhar", disse.



O futebolista sérvio desvalorizou ainda as baixas temperaturas em Moscovo, recordando que os profissionais de futebol devem estar aptos a jogar em qualquer circunstância.



Maiores cuidados teve o treinador Rui Vitória, que deixou o defesa Grimaldo a fazer apenas trabalho de ginásio, não subindo ao relvado.



"Acima de tudo, e com a temperatura mais baixa, é preferível não correr riscos e ver se, na quarta-feira, todos estão disponíveis. Gestão de esforço. Sabemos que temos de estar todos disponíveis, sob o ponto de vista físico e mental. Esse é o nosso principal objetivo", justificou.



Na baliza, o Benfica não poderá contar com o belga Svilar, a recuperar de síndroma gripal, nem com o experiente Júlio César, com uma lombalgia, pelo que o titular será novamente Bruno Varela, enquanto o jovem Fábio Duarte, da equipa B, será suplente.



"(Bruno Varela) Está perfeitamente preparado. A qualquer momento os jogadores têm que dizer 'presente'. São chamados à competição e têm de dar conta do recado. Na generalidade dos casos, isso tem acontecido", considerou.



Rui Vitória diz não estar "preocupado" com a baliza ou qualquer ausência, já que está apenas focado nas opções que tem para cada desafio.



"Preocupo-me com quem está. Temos dois. Um vai para a baliza. Temos um cá fora. Vamos para o jogo, nem me desgasto a pensar em mais nada. Está perfeitamente à vontade. A equipa tem de ser muito forte, coesa, determinada, a ajudar uns aos outros. Muitas vezes, qualquer pormenor ou falta de confiança... isso tudo é minimizado com a ajuda dos colegas. Mas não é este o caso", advertiu.



Benfica e CSKA Moscovo enfrentam-se a partir das 17:00 (horas de Lisboa) de quarta-feira, em desafio arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin.