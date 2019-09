Bruno Lage quer entrar da melhor maneira na Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 16 Set, 2019, 20:03 / atualizado em 16 Set, 2019, 20:20 | Liga dos Campeões

Bruno Lage fez a antevisão à partida com o RB Leipzig | André Kosters - Lusa

"A equipa está motivada pela vitória no último jogo e motivada em fazer uma boa entrada na competição. É importante preparar a equipa da melhor maneira e é isso que tentamos fazer. Os jogadores têm de dar o melhor de si".





Foram estas as palavras de Bruno Lage sobre a estreia do Benfica na Liga dos Campeões desta temporada. O técnico garantiu que está a estudar a melhor equipa para defrontar o RB Leipzig e que a gestão de esforço de alguns jogadores como Pizzi e André Almeida deverá estar ultrapassada amanhã, dia do jogo.





Expulso da partida na Alemanha, frente ao RB Leipzig, na Liga Europa, Bruno Lage acha que a ausência não vai ser notada pelos jogadores. O técnic acredita que a envolvência do estádio poderá levar os jogadores a esquecerem que não vão ter o treinador no banco de suplentes.





Sobre a participação na Liga dos Campeões nas últimas duas épocas, Bruno Lage acredita que o Benfica tentou construir um plantel competitivo para todas as competições e deixou elogios ao adversário.







"Tentámos construir um plantel que pudesse dar resposta às competições em que participamos. Temos de ter uma grande organização defensiva e ofensiva porque é uma equipa [o RB Leipzig] que vale pelo todo. É um adversário que gosta de ter bola, de aproveitar a largura. De construir de trás e atrair um corredor para tentar explorar e conseguir criar superioridade numérica noutro corredor".





Destacando que os alemães, líderes da Bundesliga, gostam de explorar a profundidade nas entrelinhas, Bruno Lage disse estar a estudar quais serão os melhores jogadores a entrar na partida de amanhã e falou também sobre Julian Nagelsmann e deixou a receita para a partida.







"O treinador adversário percebeu que poder vir aqui pontuar é importante e também que o Benfica é uma equipa competitiva. Esse é o sentido: irmos a jogo e tentar ganhar. Vamos jogar contra um adversário difícil".

Seferovic quer um bom resultado





O internacional suíço falou na conferência de imprensa de antevisão à partida com o RB Lepzig e afirmou que Benfica quer alcançar um bom resultado e que vai ser um jogo difícil para os dois clubes







"Queremos fazer um bom resultado. Os últimos dois anos não foram bons e vamos tentar mudar isso. O Leipzig está num bom momento, tem bons jogadores. Vai ser um jogo bom, ofensivo e vamos entrar para ganhar".





Questionado sobre a falta de golos juntamente com Raul de Tomas, Seferovic não se mostrou preocupado. "O treinador confia em nós, se marcarmos ficamos felizes, se não, ajudamos a equipa. Partida com o Leipzig é importante e vamos ver o que acontece", concluiu o avançado suíço.