Buffon elogia Cristiano Ronaldo e recusa "duelo" com o português

Lusa 02 Jun, 2017, 18:57 | Liga dos Campeões

“É possível que o Cristiano Ronaldo seja um modelo de desportista a seguir por todos, tanto os grandes como os pequenos. Todos devem vê-lo como modelo”, disse, na antevisão do encontro de sábado no Estádio Nacional do País de Gales.



Apontado como a maior referência da Juventus, evita colocar-se no centro das atenções em comparação com Cristiano Ronaldo: “Fico honrado pelo facto de os 'media' olharem para o jogo de sábado como um duelo entre mim e o Cristiano, mas a realidade não é essa. Não me coloco no mesmo patamar de Cristiano.”



“Temos papéis completamente diferentes: o meu é defender e o dele é atacar. Somos o oposto um do outro. Tudo o que posso fazer é evitar sofrer golos, mas ele pode determinar o desfecho de um jogo”, fundamentou.



A carreira do guarda-redes de 39 anos está repleta de êxitos, mas o campeão do mundo pela Itália em 2006 nunca venceu a Liga dos Campeões: “Seria uma imensa alegria. Sei o quanto me sacrifiquei para o conseguir. Nada há de mais belo do que ser premiado pelo teu suor.”



“Vai ser um grande desafio para nós. Quando tivermos de sofrer, o apoio dos adeptos vai ajudar-nos a lutar, contra-atacar e resistir ao Real Madrid. Temos de manter-nos serenos e tranquilos. Se ficarmos ansiosos, devemos reequilibrar as emoções. É o que faço”, revelou.



Buffon disse ainda que uma noite não bastaria para conseguir ocupar o seu sonho com o valor de Cristiano Ronaldo, Benzema “e de todos os outros”, pelo que dormirá sereno e apenas se focará no seu desempenho.



O guarda-redes revelou que, apesar da sua longa carreira, ultimamente aprendeu muito, incluindo com o seu colega brasileiro Dani Alves, que já foi campeão da Europa pelo Barcelona.



“Tenho 39 anos e pensava que não tinha mais nada a aprender do ponto de vista emocional. Para ser honesto, este ano aprendi muito a conversar com o Dani Alves. Era algo que não acontecia há muito tempo. Jogadores como o Dani Alves e o Cristiano Ronaldo já ganharam muita coisa, mas continuam humildes. Podemos aprender muito com eles”, assumiu.



O brasileiro Dani Alves recordou a última final Real Madrid-Juventus, em 1998, considerando que esta foi vencida pelos ‘merengues’ com um golo irregular, “em fora de jogo” de Mijatovic..



“A vida trouxe-me até aqui, esta equipa, para viver o sonho da Liga dos Campeões. Já sei o que é vencê-la, mas os meus companheiros não. Acho que um jogador da grandeza do Buffon deve ganhá-la. Que se torne uma realidade e a conquiste antes de se retirar”, desejou.