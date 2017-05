Carvajal falha segunda mão da Liga dos Campeões

Lusa 03 Mai, 2017, 19:02 / atualizado em 03 Mai, 2017, 19:02 | Liga dos Campeões

Na terça-feira, o lateral direito dos ‘merengues’ saiu lesionado ao intervalo no confronto com o Atlético de Madrid (3-0), da primeira mão das meias-finais da ‘Champions’ e só deverá voltar a jogar esta temporada, caso a sua equipa confirme o apuramento para a final de 03 de junho, em Cardiff.



Carvajal, de 25 anos, tem uma lesão de grau 2 no bíceps femural direito e deverá ficar afastado dos relvados durante três a quatro semanas.



Isto significa que o internacional espanhol vai ser baixa nos confrontos com o Granada, para o campeonato, e Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, e dificilmente estará apto para defrontar Sevilha, Celta Vigo e Málaga nas últimas três jogadas da ‘La Liga’.



Formado no Real Madrid, Carvajal teve ainda uma passagem pelo Bayer Leverkusen antes de regressar ao clube ‘merengue’ em 2013/14, época em que ‘agarrou’ a titularidade no lado direito da defesa.