Cerca de 2.700 adeptos ingleses num FC Porto-Liverpool de risco elevado

Em conferência de imprensa realizada no Porto, o subintendente Cardoso da Silva traçou o plano de ação policial para o encontro de quarta-feira, que marca o regresso do Liverpool à Cidade Invicta, explicando que a operação vai dividir-se entre aeroporto, cidade e estádio.



Sem divulgar o número de agentes envolvidos, Cardoso da Silva revelou que no terreno estarão "equipas de proximidade, investigação, ‘spotters’ e, de forma mais enérgica, a unidade especial de polícia".



A operação no recinto vai iniciar-se pelas 17:00, tendo o responsável anunciado que a lotação do Estádio do Dragão "vai estar esgotada, com cerca de 50.000 pessoas".



Cardoso da Silva apelou para que os adeptos "recorram aos transportes públicos" para acederem ao recinto, que abrirá as portas às 18:30, declarando "tolerância zero" para os adeptos que, "chegando em cima da hora, optam por estacionar na VCI" e que ficarão sujeitos "a multa e reboque da viatura".



Sobre os adeptos ingleses, o subintendente disse que "vão chegar cerca de 2.700", a maioria "na quarta-feira", classificando, por isso, de "risco elevado" a partida que decidirá o apuramento para as meias-finais da competição.



Confrontado com a possibilidade de haver adeptos sem bilhete para o jogo a viajar para o Porto, o subintendente garantiu que se isso acontecer "irão estar monitorizados", divulgando que a informação que chegou à PSP é que "virão adeptos regulares, não de risco".



O campeão nacional procura recuperar em casa da desvantagem de 2-0 trazida de Inglaterra, no jogo da segunda mão, na quarta-feira, que tem início agendado para as 20:00.