Cervi coloca Benfica à frente na "caça" aos milhões

08 Ago, 2018 | Liga dos Campeões

O extremo argentino anotou o único tento aos 69 minutos, capitalizando o domínio exercido pelas "águias" na partida, mas também consentido por um adversário que nunca quis arriscar sair da sua zona de conforto, parecendo claramente satisfeito com um resultado que lhe permitisse decidir a eliminatória na próxima semana, na Turquia.



Rui Vitória confirmou aquilo que já se previa, ao apresentar o mesmo "onze" que defrontou o Lyon no último jogo de preparação, no qual os encarnados perderam por 3-2: Vlachodimos arrancou a época oficial como dono da baliza, Gedson Fernandes manteve-se no trio de meio-campo e a Ferreyra ficou destinada a função e, sobretudo, a responsabilidade de render Jonas, que poderá estar perto de abandonar a Luz.



O avançado argentino voltou a ser uma autêntica "ilha", tal era o isolamento perante o resto da equipa, que raras vezes conseguiu ter capacidade para romper uma equipa do Fenerbahçe muito distante do poderio de outros anos.



Os problemas identificados desde a época passada e que tiveram sequência nesta pré-temporada mantiveram-se bem visíveis, algo que é de difícil compreensão, tendo em conta que sete dos jogadores que entraram de início já trabalham com Rui Vitória há, pelo menos, duas temporadas.



No entanto, foi um dos mais novos, Gedson, a construir uma boa ocasião logo no arranque, só que Cervi foi derrubado dentro da área e não conseguiu dar sequência ao lance.



O jogo do Benfica assentava em muita correria e muitos cruzamentos, sem consequências de maior para o conjunto de Istambul, que se limitava a ocupar os espaços e a tentar explorar um ou outro contra-ataque que os encarnados permitiam.



Ainda assim, Ferreyra, mesmo sozinho na frente, conseguiu beneficiar de duas ocasiões. Numa primeira Skrtel tirou-lhe o "pão da boca" e, na segunda, em cima do intervalo, ganhou no físico a Neustadter, colocou-se em boa posição, mas permitiu defesa fácil a Volkan Demirel.



Mudança de Ferreyra por Castillo



O único lance de perigo dos turcos surgiu já em tempo de compensação, através de um remate do recém entrado Baris Alici, mas perfeitamente controlado por Vlachodimos, guardião que quase poderia ter entrado para a contabilidade dos mais de 57.000 espetadores que estiveram na Luz, tal foi a tranquilidade que os visitantes lhe proporcionaram durante o encontro.

Rui Vitória satisfeito como desmepenho da equipa

No rescaldo da partida Rui Vitória, treinador do Benfica, fazia a análise do encontro e da vitória da equipa: "O resultado peca por escasso, porque fomos a equipa que procurou mais o golo. Fizemos uma exibição sempre em crescendo e tivemos oportunidades para fazer golos. Fizemos uma segunda parte de boa qualidade, com uma dinâmica boa. Os jogadores tiveram um desempenho que me agradou. O Fenerbahçe acabou por vir numa toada mais defensiva, à espera do nosso erro. A Liga dos Campeões é isto. É um resultado importante e agora vamos à Turquia disputar o jogo".















As "águias" voltam a jogar com o Fenerbache na próxima semana, na Turquia.



Antes, o Benfica estreia-se na Liga Portuguesa, na próxima sexta-feira quando receber o Vitória de Guimarães.



Ajax e Dínamo de Kiev surpreendidos



Nos outros jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, os favoritos Ajax e Dínamo de Kiev deixaram fugir o triunfo em período de compensações em Liége, frente ao Standard, e em Praga, frente ao Slavia, respetivamente.



A equipa holandesa já ganhava por 2-0 aos 34 minutos, graças aos golos de Huntelaar e Dusan Tadic, respetivamente, mas, na segunda parte, permitiu que os belgas orientados por Michel Preud-Homme chegassem ao empate com golos do marroquino e ex-benfiquista Carcela González, aos 67, e de Renaud Edmond, aos 90+4, de penálti.



O Dínamo Kiev também sofreu o empate aos 90+5 minutos, depois de se ter adiantado no marcador aos 82, pelo esloveno Benjamin Verbic, mas ucranianos e holandeses partem para a segunda mão numa posição privilegiada.



Noutros dois jogos, os azerís do Qarabag foram surpreendidos em casa, na primeira mão, pelo bielorrussos do BATE Borisov, por 1-0, enquanto os cazaques do Astana também não tiraram partido de jogarem no seu terreno ao sofrerem uma derrota por 2-0 dos croatas do Dínamo Zagreb, que abre a porta ao "play-off" de apuramento para a fase de grupos aos forasteiros.



Os suecos do Malmo surpreenderam pela negativa, ao cederem um empate a um golo em casa frente aos húngaros do MOL Vidi, o mesmo resultado que se verificou em Belgrado entre os sérvios do Estrela Vermelha e os eslovacos do Spartak Trnava.







O guardião internacional turco voltaria a ser colocado à prova, desta feita por Salvio, mas, sem verem efeitos práticos no futebol que a equipa jogava, o descontentamento dos adeptos subiu de tom no momento em que Rui Vitória, que esteve sempre muito impaciente no banco, tirou Ferreyra para lançar Castillo.Com o chileno na frente, o Benfica ganhou maior poderio físico, mas seria um dos "levezinhos", Cervi, a desbloquear o marcador, a 20 minutos do final, ainda que com algumas responsabilidades para Demirel.Mesmo em desvantagem, o Fenerbahçe só atacava pela certa e, na fase final, Demirel teve de se opor aos remates de Castillo e não se livrou de um valente susto, quando André Almeida surgiu de rompante na área e tentou ludibriá-lo com um desvio que quase dava golo.