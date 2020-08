"Champions". 14 épocas depois, nem Ronaldo nem Messi nas meias-finais

Tal já não acontecia desde 2006.



Como se sabe, esta época na “final a 8” da “Champions” em Lisboa, nenhum dos dois maiores futebolistas da atualidade estará nas meias-finais da competição.



Isto porque o Barcelona de Messi foi eliminado nos quartos de final pelo Bayern e antes já a Juventus, de Ronaldo, tinha caído nos oitavos de final frente ao Lyon.



Ponto final na série de quase década e meia onde um dos dois jogadores, ou ambos, sempre marcaram presença nas meias finais da competição.



A última vez que tal não aconteceu foi quando o Liverpool venceu a prova contra o Milan, no final de Istambul.



Depois começa a saga. Em 2005/06, o jovem Lionel Messi ajudava a equipa de Ronaldinho e Deco, o Barcelona, a vencer a “milionária”.



Cristiano Ronaldo chegou pela primeira vez às meias-finais na época seguinte, em 2006/07. Na altura ao serviço do Manchester United e foi eliminado pelo Milan de Kaká.



Em 2007/08, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo jogaram pela primeira vez nas meias-finais da prova um contra o outro, com o português a vencer e a conquistar o seu primeiro troféu.



Na época seguinte, em 2008/09, os dois defrontaram-se na final, com o argentino a vencer.



Em 2010/11 os dois jogadores defrontaram-se numa meia-final da prova, com Lionel Messi a ajudar o Barcelona a bater o Real Madrid de José Mourinho e do capitão da seleção nacional.



Nos outros anos sempre um ou outro, ou os dois, lá estavam a marcar presença no jogo decisivo de acesso à final ou no jogo para a atribuição do troféu.



Nestas 14 épocas Cristiano Ronaldo esteve por 11 vezes nas meias-finais da Liga dos Campeões. Já Messi esteve nove. Por seis vezes os dois jogadores estiveram ao mesmo tempo nessa fase.



Agora acabou-se, para gáudio dos adeptos da bola.