Champions. Benfica começa em casa do vice-campeão europeu FC Barcelona

Horas depois do sorteio ter ditado confrontos com `Barça`, Bayern Munique e Rosengard, na `poule` D, para as bicampeãs nacionais em título, a UEFA confirma o arranque na competição em casa das `vice` europeias, que na época passada foram derrotadas pelo Lyon na final.

Segue-se a receção ao Bayern Munique, em 27 de outubro, antes de uma pausa no calendário, que será retomado em 24 de novembro, outra vez em Portugal, ante o Rosengard.

Na segunda metade da fase de grupos, as `águias` visitam o Rosengard (07 de dezembro), recebem as catalãs (15 de dezembro) e fecham a fase de grupos em Munique, no dia 21 de dezembro.

O Benfica marca presença pela segunda época consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na última temporada ter também ultrapassado as rondas preliminares.

Esta época, as `águias` reencontram o Bayern Munique, formação com a qual empataram (0-0) e perderam (4-0) na fase de grupos da última época, e voltam a ter uma equipa sueca pelo caminho, além do vice-campeão europeu FC Barcelona.

Depois da fase de grupos, a fase a eliminar, iniciada com os quartos de final, arranca a 21/22 de março (primeira mão) e 29/30 março (segunda mão).