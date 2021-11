"Champions". Benfica, Sporting e FC Porto na luta pelos pontos

Na quarta-feira, a formação leonina recebe o Borussia Dortmund, em jogo do Grupo C, e, vencendo por dois golos, qualifica-se para a fase a eliminar, o que, a acontecer, seria a repetição do feito único de 2008/09.







"Águias" apostam tudo num resultado positivo







Um penálti polémico, concretizado pelo holandês Memphis Depay, selou a pouco convincente vitória dos catalães, um dia depois do 4-1 do Benfica ao Paços de Ferreira para a Taça, com quatro golos nos últimos 15 minutos, de Grimaldo, Seferovic, Rafa e Everton.O "onze" de Jorge Jesus tem uma última jornada muito favorável, pois recebe o Dinamo Kiev, que pode chegar à Luz já sem hipóteses sequer de discutir o terceiro lugar e consequente "despromoção" à Liga Europa, enquanto os catalães jogam em Munique.No outro encontro do grupo, o Bayern Munique, já com lugar assegurado nos "oitavos", só precisa de conquistar um ponto em Kiev para garantir o primeiro lugar do Grupo E.





"Leões" procuram a vitória







Sem metade da equipa do outro lado, leia-se Erling Halland, os "leões", que perderam por 1-0 na Alemanha, na segunda ronda do Grupo C, garantem os "oitavos" vencendo por dois golos e ficam numa situação muito favorável caso triunfem pela margem mínima.Em caso de empate, a vantagem seria toda dos alemães, que ficam com os "oitavos" à distância de um triunfo face aos quase eliminados turcos. Se vencerem em Alvalade, os alemães qualificam-se e atiram os "leões" para a Liga Europa.





"Dragões" com missão difícil







Os comandados de Sérgio Conceição, que foram goleados em casa por 5-1, poderão beneficiar do facto de o Liverpool já estar apurado, como vencedor do Grupo B, mas, a menos que os "reds" poupem muito, não parece que este seja o adversário mais propício para o FC Porto vencer, finalmente, em Inglaterra.O desaire em Anfield Road e a vitória do Atlético ainda assim nada hipotecam, uma vez que o FC Porto sabe que, vencendo os campeões espanhóis no Dragão, está nos "oitavos", como em 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2020/21.A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se na terça e quarta-feira, e 13 equipas - 10 dependendo apenas de si próprias - têm a possibilidade de se juntar nos "oitavos" a Liverpool, Ajax, Bayern Munique e Juventus.