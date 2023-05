"Champions" de futsal. Benfica avança determinado

Os encarnados preparam a participação na "final four" da principal prova continental de clubes de futsal, pela segunda temporada consecutiva, procurando reconquistar o troféu que venceram, de forma inédita, em 2009/10, tendo, para isso, de ultrapassar os anfitriões espanhóis Palma Futsal, com Sporting e Anderlecht a disputarem a outra meia-final.”, assumiu o técnico, em declarações à comunicação social.Se o Benfica costuma figurar nas fases decisivas da Liga dos Campeões, o Palma Futsal é estreante, apesar de ter o fator casa a seu favor e dispor de uma equipa experiente, como é o caso das ex-‘águias’ Chaguinha e Tayebi, valendo sobretudo “pelo coletivo”.”, analisou.O capitão do Benfica, o experiente Bruno Coelho, salientou que o foco da equipa está somente no duelo da meia-final com os espanhóis, embora admita que, caso aconteça uma final lusa, as equipas irão mostrar a toda a gente “o que é o melhor dérbi do mundo”.O ala, de 35 anos, já conquistou tudo, menos a Liga dos Campeões, mas manifestou a sua ambição, que partilha com toda a equipa, em conquistar a competição, embora, para isso, tenham de superar primeiro um adversário que “será muito difícil” de derrotar.”, realçou.O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira, a partir das 20h00, já após o Sporting e os belgas do Anderlecht disputarem a primeira meia-final, às 17h00. A final joga-se no domingo, às 19h00, com os duelos a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.