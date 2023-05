"Champions" de futsal. Sporting rejeita favoritismo

”, frisou o treinador.Em declarações aos jornalistas, antes de um treino aberto da equipa, que inicia a preparação para a prova continental que já conquistou por duas ocasiões, em 2018/19 e 2020/21, Nuno Dias analisou a surpreendente equipa belga do Anderlecht, o rival das meias-finais, que se estreia nesta fase depois de afastar o detentor do cetro, FC Barcelona.”, disse.O técnico, que cumpriu no fim de semana o 500.º jogo como treinador dos "leões", já venceu a Liga dos Campeões duas vezes e não esconde o desejo de voltar a conseguir esse objetivo e reviver “sentimentos fortes” agregados ao triunfo que “todos querem”.

Tomás Paçó ansioso e confiante



O fixo Tomás Paçó, de 23 anos, realçou a confiança e ansiedade da equipa em iniciar, novamente, uma "final four" da Liga dos Campeões, uma prova em que "toda a gente gosta de estar presente” e em que “todas as equipas mostram qualidade para estar na final”.



“O Sporting tem responsabilidade em todos os jogos que entra e quer sempre ganhar. São as quatro melhores equipas da Europa e vai ser muito competitivo”, garantiu Paçó, que conta no currículo com uma Liga dos Campeões, pelos "leões", na época 2020/21.



O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17h00, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20h00, nas meias-finais da "final four". A final joga-se no domingo, às 19h00, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.