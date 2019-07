Champions. FC Porto conhece primeiro adversário

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Jul, 2019, 08:10 / atualizado em 22 Jul, 2019, 08:10 | Liga dos Campeões

Equipa com melhor coeficiente no caminho das ligas - dedicado a clubes que não foram campeões -, o vice-campeão português pode jogar com o Club Brugge (Bélgica), o Krasnodar (Rússia), o Istanbul Basaksehir (Turquia) ou o LASK (Áustria).



Para chegarem à fase de grupos da “Champions”, na qual já está o campeão português Benfica, os azuis e brancos têm de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o “play-off”, no qual serão igualmente cabeças de série.



A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para 6 ou 7 de agosto e a segunda para 13 do mesmo mês.



Também esta segunda-feira realizar-se-á o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo o Sporting de Braga como cabeça de série, um estatuto ao qual se pode juntar o rival Vitória de Guimarães, caso supere os luxemburgueses do Jeunesse Esch.